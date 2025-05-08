Бьюти-гаджеты вытесняют с рынка Новосибирска профессиональных косметологов

Треть россиянок отказались от регулярного посещения косметолога в пользу домашних бьюти-гаджетов. Об этом сообщили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». Большинство опрошенных главной причиной такого изменения назвали существенный рост цен на услуги специалистов. Остальные предпочли домашний уход из-за конфиденциальности, а также отсутствия необходимости записываться заранее на определённое время.

— 32% россиянок полностью отказались от регулярного посещения косметолога и перешли на использование домашних бьюти-гаджетов — микротоки, LED-маски, вакуумные чистки, ультразвуковые скраберы. Главной причиной такого сдвига стал рост цен на услуги специалистов: еще три года назад средний чек за поход к косметологу составлял около 2 тыс. — 3 тыс. рублей за процедуру, сейчас он превысил 5 тыс. рублей, — отметили аналитики.

Так, 32% опрошенных, полностью отказавшихся от походов в салоны красоты, за год тратят на бьюти-гаджеты от 7 тыс. до 15 тыс. рублей, что гораздо дешевле услуг косметолога. Еще 41% чередуют визиты к косметологу с домашним уходом. Интересно, что к последней модели чаще прибегают женщины в возрастной группе 30-45 лет.

На сегодня только 27% респонденток выбирают исключительно салонные процедуры и это в большинстве своем жительницы крупных городов старше 45 лет. Но и они проявляют живой интерес к технологиям, все же приобретая устройства для поддержания эффекта в домашних условиях.

Врач-косметолог новосибирской клиники «Uno» Наталья Лучшева в разговоре с корреспондентом Infopro54 отметила, что ни один гаджет не сможет заменить услуги профессионального косметолога.

— Безусловно, бьюти-гаджеты являются хорошими помощниками в домашнем уходе, но заменить салонные услуги они не способны. Такие устройства оказывают лишь поверхностное воздействие на кожу, что вполне разумно с точки зрения безопасности. Сами параметры у аппаратов для домашнего и салонного ухода совершенно разные — это касается и мощности, и длины волны и прочих показателей. Например, непрофессиональные гаджеты отлично улучшат усвояемость кожей кремов, но не напитают ее полноценно. К тому же у каждого аппарата есть свои противопоказания, о которых человек может просто не знать, а значит может легко навредить себе, — отметила косметолог.

Что касается роста цен, то участники рынка, опрошенные Infopro54, называют его вполне обоснованным. Большинство специалистов по-прежнему используют в работе импортные средства, поставки которых подорожали. Прочем и отечественные производители не стесняются повышать цены на свою продукцию. По некоторым товарами они уже сравнялись с зарубежными.

—Рынок косметологических услуг в Новосибирске очень конкурентен и без основания серьезного поднять цены на услуги невозможно, так как большая часть клиентов просто уйдет в другой салон. Есть те, кто много лет ходит к одному и тому же мастеру, но даже им приходится объяснять, почему стоимость услуг повышается. Большинство относится с пониманием, — рассказала Infopro54 Алена, собственница косметологического салона.

Она также пока не видит больших проблем с популяризацией домашних бьюти-гаджетов, так как они в основном направлены на самые простые процедуры и, напротив, прививают людям привычку заботиться о себе. Следующим шагом, как правило, становится обращение к профессионалам. Впрочем, собеседница редакции не исключила, что с развитием искусственного интеллекта ситуация может измениться.

По данным 2ГИС, в Новосибирске услуги косметолога предлагают 1230 компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обучают косметологии искусственный интеллект. По словам разработчиков, приложение красоты в процентном отношении оценит состояние кожи и укажет на такие видимые проблемы, как акне, псориаз, экзема, бородавки и стригущий лишай. После осмотра последуют рекомендации: либо продолжить текущий уход, либо отправится на прием к специалисту.