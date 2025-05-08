«Первый пошёл!»: узбекскую диаспору ликвидировали за многократные нарушения российских законов

Московский городской суд признал, что «Узбекская национально-культурная автономия» нарушила требования Гражданского кодекса и проигнорировала предписания. Поводом для разбирательства стал иск Минюста, после которого была организована комплексная проверка структуры.

Выяснилось, что диаспора не находилась по адресу регистрации и не реагировала на многочисленные требования ведомства предоставить отчёты о деятельности, составе руководства, расходах бюджета и использовании собственности. Также в уставе организации отсутствовали обязательные сведения о структуре некоммерческой организации, что противоречит нескольким статьям Гражданского кодекса РФ.

Диаспора не предоставила отчёты о своей деятельности за 2020, 2021 и 2022 годы, несмотря на предупреждения, вынесенные в декабре 2023-го и марте 2024-го. Эти требования были проигнорированы, в результате чего суд постановил исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Решение столичного суда не оставило равнодушными пользователей Сети, люди уверены, что начало избавления России от иностранных криминальных организаций положено, однако, по их мнению, действовать нужно оперативно и решительно.

— Хорошо, но мало. Пока есть диаспоры и ДУМ, нельзя считать, что агенты Запада вытравлены из нашей страны. — Остальным приготовиться! — Понятие диаспоры должно быть криминализировано и приравнено к этнической ОПГ. — Могут оказывается, когда захотят! — Господи, неужели что-то стронулось? — Хорошее начало, ждём продолжение челленджа на все оставшиеся диаспоры. — Отлично, первый пошёл! — Им ещё и деньги наши давали, кошмар! Какие мы больные дураки. — Интересно, кто руководит, кто курирует и кто крышует эти так называемые автономии-диаспоры?

Узнать о руководителях этой «НКА» было бы действительно интересно, учитывая, что недавно её бывший глава Бахром Исмаилов призвал узбеков к экспансии в России. Он открыто заявил о необходимости замены русской культуры узбекской, при этом назвав последнюю «незаменимой».

— Я не вижу культуру, которая могла бы заменить. Мы можем. Вот я вижу в России экспансию узбекской культуры. Чайхана узбекская на каждом углу, посуда, кальяны. Мы долгое время были закрыты, мы не имели доступы. Это было связано с географическими моментами, политическими. Сейчас нас ничто не останавливает, чтобы проводить экспансию в мир, — заявил Исмаилов.

Кроме того, главарь диаспоры отметил, что узбеки должны проводить такую же экспансию по всему миру. Он подчеркнул демографический потенциал Узбекистана: по его словам, в будущем население страны сможет достичь 100 миллионов человек, что позволит заселить мир узбеками.

Ранее редакция сообщала о том, что первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил ввести должность омбудсмена по правам мигрантов, в чьи полномочия должно входить рассмотрение жалоб, поступающих от иностранцев.