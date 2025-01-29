Бесплатное время на парковках в Новосибирске снова увеличат

В прошлом году в муниципалитете проанализировали работу платных парковок, расположенных на улицах Новосибирска. По рекомендации было принято решение об увеличении продолжительности бесплатного времени пользования парковочными местами. Об этом сообщил Иосиф Кодалаев, первый заместитель мэра города Новосибирск.

— Для реализации данного решения мы разработали проект постановления мэрии, который в настоящее время проходит оценку регулирующего воздействия. Планируем, что к началу марта данная работа будет завершена и бесплатное время на парковках будет увеличено до 30 минут, — отметил Кодалаев.

На каких парковках будет увеличено время бесплатного размещения автомобиля не уточняется. В документе, опубликованном на сайте «Электронная демократия», этой информации нет. Но возможно, речь идет о тех парковках, где сейчас лимит составляет 15 минут.

Напомним, с июня 2023 года были внесены изменения в режим работы муниципального платного парковочного пространства города Новосибирска. Бесплатное время нахождения на парковках улично-дорожной сети города было сокращено с 30 до 15 минут. Три парковки стали платными с момента въезда.

С октября парковка на площади Ленина стала платной для всех, кроме водителей с инвалидностью, вне зависимости от времени парковки. Ранее бесплатно здесь можно было оставить машину на 15 минут.

В планы муниципалитета входит создание в городе дополнительно еще около 800 платных парковочных мест в парковочных карманах и вдоль дорог, где это допускается правилами дорожного движения. Работа в этом направлении стартует в 2025 году, после выхода соответствующего постановления мэрии, и начнется она с центральной части города.

Ранее редакция сообщала о том, что перехватывающую парковку хотят сделать у «Сибирь-Арены» в Новосибирске.