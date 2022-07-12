Новосибирский депутат откомандировался в Мексику

Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко (Коалиция «Новосибирск2020») в настоящее время находится в столице Мексике Мехико. Об этом в начале сессии объявил председатель горсовета Дмитрий Асанцев, перечисляя отсутствующих депутатов и причины их отсутствия. По словам спикера, поступило соответствующее письмо от Сергея Бойко. Как сообщает депутат-оппозиционер, он в настоящее время находится в длительной зарубежной командировке с целью изучения опыта работы зарубежных компаний-провайдеров. При этом, как следует из теста письма, Сергея Бойко в Мексику командировал… сам Сергей Бойко.

— В материалах дела Лилии Чанышевой (Координатор штаба Навального в Уфе, организация внесена в список экстремистских, признана иноагентом, ее деятельность запрещена в России. Чанышева арестована в ноябре 2021 года по обвинению в создании и руководстве экстремистской организации. — Ред.) достаточно поменять Уфу на Новосибирск, и все остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне свидания с семьей по расписанию, — писал Бойко в соцсетях о своём отъезде. — Более того, по моим данным, такие материалы уже есть.

Напомним, что депутат с семьёй покинул Россию осенью прошлого года после того, как в ряде регионов прошли аресты активистов штаба Алексея Навального (Оппозиционер, в марте 2022 года приговорен к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда. — Ред.). Сергей Бойко объяснял свой отъезд опасением преследования со стороны правоохранительных органов. До этого он и ряд его соратников привлекались к ответственности за участие в акциях в поддержку Навального и некоторое время содержались в спецприёмнике.

Как уже сообщалось, на первых порах после отбытия, политик с семьёй обосновался в Греции. В апреле перебрался в Литву. Всё это время он продолжал вести эфиры на своём интернет-телеканале, в ходе которых критиковал работу мэрии Новосибирска, правительства Новосибирской области, а также политику федеральных властей в части проведения спецоперации на Донбассе и Украине. Всё это время его отсутствие на сессиях горсовета Новосибирска оформлялось как длительные загранкомандировки.

Согласно Устава Новосибирска, одним из оснований для досрочного прекращение полномочий депутата горсовета, является проживание за границей.

Ранее редакция рассказывала о конфликте депутата от оппозиции и депутата- единоросса на июньской сессии горсовета.