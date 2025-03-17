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Регоператору Новосибирска добавили обязанностей при работе с отходами

  • 17/03/2025, 14:00
Реоператору Новосибирска добавили обязанностей при работе с отходами
При этом требования к получателям услуги также ужесточаются: при отсутствии договора на вывоз мусора собственники будут платить по нормативам

За обращение с твердыми коммунальными отходами теперь будут отвечать исключительно региональные операторы. На них возлагается ответственность, как за нарушение периодичности вывоза мусора, так и за соблюдение единых требований к цветовой индикации контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, подписанном 14 марта. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. За это время планируется снизить захоронение ТКО на полигонах в два раза.

С момента вступления постановления в силу собственник должен будет в течение десяти рабочих дней после покупки здания или земли подать заявку на заключение договора с региональным оператором. В документе нужно будет указать, на какую площадку планируется складировать мусор. В противном случае счет будет выставлен «по умолчанию» на основе норматива накопления ТКО. В правительстве считают, что это позволит своевременно выявлять новых потребителей услуг. Напомним, осенью прошлого года представители новосибирского регионального оператора «Спецавтохозяйство» сообщали, что около 123 тысяч абонентов ни разу с момента начала деятельности «САХ» в качестве регоператора за вывоз мусора не платили. С 1 июля 2025 года тарифы «Спецавтохозяйства» вырастут  на 5,7%. При этом сейчас МинЖКХ и департамент по тарифам прорабатывают вопрос перехода с норматива расчета стоимости услуги на человека к нормативу на квадратный метр площади жилья.

Постановлением утверждается такая формулировка, как «место сбора вторичных ресурсов». Под этим «местом» подразумевается специальная площадка, предназначенная для отходов, пригодных для переработки, таких как металл или стекло. Ранее сообщалось, что региональных операторов предлагают обязать создавать и содержать контейнерные площадки для мусора. Эти расходы войдут в платежку ЖКХ для населения.

Помимо этого, к 2030 году все регионы должны будут перейти на единую цветовую гамму мусорных контейнеров. Так, пластиковые отходы будут храниться в оранжевых контейнерах, стеклянные — в зеленых, пищевые — в коричневых, однородные отходы предлагается складывать в синие емкости, а несортированные в серые. Смешивать содержимое разных контейнеров при транспортировке будет запрещено. В Новосибирске в соцсетях можно найти много сообщений от жителей, которые отмечают, что раздельно собранные отходы собирают и увозят обычные мусоровозы, вместе с остальными ТКО.

До конца 2025 года планируется разработать еще 14 нормативно-правовых актов в сфере обращения с отходами. Они направлены на решение мусорного коллапса в регионах. Одной из территорий, где существуют проблемы на рынке утилизации ТКО, уже много лет является Новосибирская область.

В 2025 году ситуация на сегменте раздельно собранных отходов региона обострилась после ухода с рынка компании «Тайгер Сибирь». До этого деятельность с РСО прекратила «Арктика Сити». Для самого регионального оператора в МинЖКХ региона готовят программу финансового оздоровления.

На заседании комитета по ЖКХ регионального парламента на минувшей неделе замминистра ЖКХ Евгений Ольховиков сообщил, что в рамках изменений в госпрограмму «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Новосибирской области» за счет создания в регионе объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров,  к 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не должен превышать 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов. В концессионных соглашения на строительство новых полигонов в Новосибирске отмечалось, что на захоронение будет направляться 22% от поступившего мусора.

При этом недавно стало известно, что сами мусорные концессии, которые планируется реализовать под Новосибирском, подорожали в два раза. Работа на объектах до сих пор не может стартовать из-за протестов местных жителей.

Стоит также отметить, что в областном бюджете ежегодно закладывается несколько миллионов рублей на покупку обычных контейнеров для сбора мусора. Массовую установку емкостей для раздельного сбора отходов регоператор начал в январе 2025 года и планировал полностью переключить ее на себе до конца марта.

Ранее редакция сообщала о том, что региональный оператор по утилизации твёрдых коммунальных отходов в Новосибирской области — АО «Спецавтохозяйство» — объявил новые торги по поиску подрядчиков на вывоз мусора из населенных пунктов региона. 

Фото Inforo54, автор: Маргарита Романова.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : мусорная реформа


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