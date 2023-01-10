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В мэрии Новосибирска оценили качество вывоза мусора в праздники

  • 10/01/2023, 13:40
Автор:
вывоз мусора
На ситуацию не повлияли события, которые происходят внутри «мусорного» рынка города.

Праздничные дни Новосибирск пережил без «мусорного коллапса», сбоев в работе соответствующих коммунальных организаций не было. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии сообщил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.

У нас сбоев не было в этом году, сообщает Перязев. Вывезли за праздничные дни 14 тыс тонн ТКО, которые разместили на наших полигонах. Если говорить по прошлому году, то у нас за все праздники произошло снижение порядка 200 тонн. То есть, примерно, один и тот же объём коммунальных отходов, поэтому, в принципе, никаких сбоев на сегодня в городе нет.

Прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей

Прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей

Напомним, что в настоящее время вывоз твёрдых коммунальных отходов осуществляют муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» и ООО «Экология – Новосибирск», в которой действует внешний управляющий. Ещё в преддверии новогодних праздников в мэрии сообщали, что в частной организации возобновлены все выплаты перевозчикам, задолженностей нет. В то же время, по информации городского руководства, в случае гипотетических сбоев в работе ООО «Экология – Новосибирск», муниципальное предприятие было готово перехватить его участок работы.

По информации ООО «Экология Новосибирск», с период с 1 по 8 января на территории Новосибирской области, поступило 348 обращений (это количество сопоставимо с количеством обращений, поступивших в 2022 году). Из них на вывоз крупногабаритных отходов 122 заявки, на вывоз раздельно собранных отходов 25 обращений, 201 на переполнение емкостей для накопления ТКО. Для сравнения за аналогичный период 2021 года было зафиксировано 813 обращений, в 2020 — 2405.

вывоз мусора из Новосибирска

«Спецавтохозяйство» взыскивает долги с конкурента

Как уже ранее сообщалось, «Экология  Новосибирск» накопила долги перед перевозчиками, в том числе перед МУП САХ. В связи с этим руководство компании вело переговоры с несколькими финансовыми организациями по поводу предоставления займа. В качестве другого источника денежных средств на покрытие долгов руководитель компании Лариса Анисимова называла дебиторскую задолженность в размере 1,3 млрд.

 Ее будет достаточно для погашения «кредиторки»,  сообщала Анисимова депутатам горсовета Новосибирска.  Мы занимаемся взысканиями. Но в связи со сложностями доступа к персональным данным процедура занимает время. Есть у нас на субподряде несколько организаций, которые занимаются взысканиями. Одна из них — «Новосибирскэнергосбыт», еще одна — «Госдолг» — оказывает такие услуги на территории РФ многим ресурсоснабжающим организациям. «Дебиторка» плюс материальные активы как раз перекрывают «кредиторку».

 

Ранее редакция сообщала о задержке в обработке платежей новосибирцев за вывоз отходов.

 

Фото ООО «Экология Новосибирск»

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : вывоз мусора


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