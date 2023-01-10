В мэрии Новосибирска оценили качество вывоза мусора в праздники

Праздничные дни Новосибирск пережил без «мусорного коллапса», сбоев в работе соответствующих коммунальных организаций не было. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии сообщил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.

— У нас сбоев не было в этом году, — сообщает Перязев. — Вывезли за праздничные дни 14 тыс тонн ТКО, которые разместили на наших полигонах. Если говорить по прошлому году, то у нас за все праздники произошло снижение порядка 200 тонн. То есть, примерно, один и тот же объём коммунальных отходов, поэтому, в принципе, никаких сбоев на сегодня в городе нет.

Напомним, что в настоящее время вывоз твёрдых коммунальных отходов осуществляют муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» и ООО «Экология – Новосибирск», в которой действует внешний управляющий. Ещё в преддверии новогодних праздников в мэрии сообщали, что в частной организации возобновлены все выплаты перевозчикам, задолженностей нет. В то же время, по информации городского руководства, в случае гипотетических сбоев в работе ООО «Экология – Новосибирск», муниципальное предприятие было готово перехватить его участок работы.

По информации ООО «Экология — Новосибирск», с период с 1 по 8 января на территории Новосибирской области, поступило 348 обращений (это количество сопоставимо с количеством обращений, поступивших в 2022 году). Из них на вывоз крупногабаритных отходов — 122 заявки, на вывоз раздельно собранных отходов — 25 обращений, 201 — на переполнение емкостей для накопления ТКО. Для сравнения за аналогичный период 2021 года было зафиксировано 813 обращений, в 2020 — 2405.

— Ее будет достаточно для погашения «кредиторки», — сообщала Анисимова депутатам горсовета Новосибирска. — Мы занимаемся взысканиями. Но в связи со сложностями доступа к персональным данным процедура занимает время. Есть у нас на субподряде несколько организаций, которые занимаются взысканиями. Одна из них — «Новосибирскэнергосбыт», еще одна — «Госдолг» — оказывает такие услуги на территории РФ многим ресурсоснабжающим организациям. «Дебиторка» плюс материальные активы как раз перекрывают «кредиторку».

Как уже ранее сообщалось, «ЭкологияНовосибирск» накопила долги перед перевозчиками, в том числе перед МУП САХ. В связи с этим руководство компании вело переговоры с несколькими финансовыми организациями по поводу предоставления займа. В качестве другого источника денежных средств на покрытие долгов руководитель компании Лариса Анисимова называла дебиторскую задолженность в размере 1,3 млрд.

Ранее редакция сообщала о задержке в обработке платежей новосибирцев за вывоз отходов.