ЦБ с начала года выявил в Новосибирской области восемь финансовых нелегалов

Автор: Мария Гарифуллина

Среди них компании, которые незаконно выдают займы и привлекают инвестиции

Банк России с начала 2025 года обнаружил в Новосибирской области восемь компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Infopro54 изучил обновлённый «чёрный» список регулятора.

В перечень вошли четыре компании, незаконно выдающие потребительские займы, которые работают в разных населённых пунктах региона. Среди них две микрокредитные компании с признаками нелегального кредитора. Одна из них располагается в городе Барабинске, другая — в Новосибирске. В названиях ещё двух компаний нет слов «микрокредитная», «микрозаймы», но их также относят к указанной категории.

В «чёрный» список ЦБ попали два комиссионных магазина. В их деятельности тоже установлены признаки нелегального кредитора. Один из них работал на проспекте Дзержинского, другой имел две точки — на улице Зорге и на улице Виктора Уса.

Кроме того, в списке значатся компании, незаконно привлекавшие инвестиции. Одна компания, которая «прописана» в посёлке Смоленском Новосибирской области, размещала сообщения на сайте объявлений в категории «готовый бизнес». Под видом поиска инвесторов компания привлекала деньги на освоение земельных участков и производство каркасов. На момент подготовки материала объявления были удалены, страницы с ними содержали пометку «объявление не найдено». Аналогичным образом действовала новосибирская компания, которая базировалась на площади Труда в Новосибирске. Организация размещала объявления в категории «готовый бизнес» и привлекала инвесторов для строительства базы отдыха на Алтае. В деятельности данной компании регулятор также выявил признаки незаконного привлечения инвестиций. Сейчас объявление уже недоступно — пользователь его удалил.

Ранее редакция рассказывала, что кибермошенники за год похитили у новосибирцев 2,5 млрд рублей.

