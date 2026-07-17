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Мировые и федеральные новости

Ставка под вопросом: сохранит ли ЦБ паузу или вернётся к ужесточению

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Заседание Банка России, намеченное на 24 июля, обещает стать едва ли не самым интригующим в этом году

Ещё месяц назад регулятор в девятый раз подряд снизил ключевую ставку — до 14,25% годовых. Тогда большинство аналитиков ждали более решительного шага: 14 из 19 опрошенных «Ведомостями» экономистов прогнозировали снижение сразу на 50 базисных пунктов. Но реальность оказалась сложнее прогнозов.

Всего за четыре недели экономическая конъюнктура изменилась радикально. И теперь вопрос, который волнует и рынки, и бизнес, и простых граждан, звучит так: Центробанк продолжит цикл смягчения, возьмёт паузу или, что ещё более неожиданно, вернётся к ужесточению?

Топливный удар по инфляции

Главным потрясением для регулятора стала динамика потребительских цен. Если в мае годовая инфляция выглядела относительно сдержанно — 5,31%, то уже в июне она совершила резкий скачок до 6,02%. Ещё более тревожным сигналом стала помесячная статистика: темпы роста цен ускорились с едва заметных 0,17% до 0,87% — это означает пятикратное увеличение скорости подорожания.

Основным катализатором этого инфляционного всплеска стал топливный рынок. Стоимость горючего за один месяц взлетела почти на 7%, а в годовом выражении бензин прибавил в цене практически 20%. Эксперты предупреждают: сохранение высоких котировок на нефтепродукты неизбежно запустит цепную реакцию во всей экономике. Транспортные компании будут вынуждены закладывать возросшие расходы в свои издержки, что приведёт к системному пересмотру тарифов на логистику. Вслед за ними бизнес начнёт повышать отпускные цены на конечную продукцию, провоцируя так называемый вторичный перенос — масштабное распространение удорожания сырья на все товарные категории.

Именно такого сценария бесконтрольного раскручивания ценовой спирали больше всего опасается Центральный банк.

Консенсус экспертов: пауза, но не единогласно

Практически все опрошенные эксперты сходятся в одном: базовым сценарием заседания 24 июля остаётся сохранение ключевой ставки на уровне 14,25%. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев заявил, что вероятность паузы заметно выросла. По его словам, хотя общий рост цен на топливо был значительным, базовая инфляция без учёта этого фактора остаётся в диапазоне 4,5–5%. Это говорит о том, что вторичные эффекты от роста цен на бензин пока не отразились на стоимости широкого круга товаров и услуг.

Однако регулятору, скорее всего, потребуется пауза, чтобы убедиться, что подорожание бензина не приведёт к ускорению общей инфляции и росту инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко оценил вероятность сохранения ставки в 65%. Вероятность снижения до 14% он оценил в 34%. Экономист, инвестиционный советник Юлия Кузнецова также допустила, что ЦБ может либо снизить ставку до 14%, либо оставить на прежнем уровне. При этом она подчеркнула, что основания для продолжения снижения у регулятора есть: инфляция уже не настолько разогрета, как в начале года, экономика постепенно охлаждается. Однако пространство для смягчения ДКП всё ещё ограничено.

Впрочем, некоторые эксперты уже заговорили о возможности повышения. По данным ряда аналитиков, диапазон ключевой ставки, вероятно, будет повышен до 14,5–15,0%, что подразумевает сохранение ставки на текущем уровне до конца года или даже небольшое повышение осенью. Другие эксперты отмечают, что вероятность пересмотра ставки вверх до 14,5% становится всё более осязаемой.

Бизнес против «лобовой реакции»

Представители бизнеса, в первую очередь в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), активно выступают против ужесточения. Глава РСПП Александр Шохин заявил, что на заседании 24 июля в лучшем случае регулятор сохранит ставку. Повышать ставку, реагируя на конъюнктуру, связанную с дефицитом топлива, было бы неправильно.

Шохин отметил, что не совсем эффективно бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции. Если Центральный банк не снизит ключевую ставку хотя бы на 0,25 процентного пункта — до 14%, это станет самым неблагоприятным вариантом для тех, кто ждёт смягчения.

На стороне бизнеса — и некоторые сигналы самого ЦБ. Ещё в начале июля глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России фиксирует пространство для снижения ключевой ставки в июле. «В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки», — сказала она. Однако тут же добавила, что стране необходимы «болезненные решения» и временно высокие ключевые ставки, назвав «обманчивым успокоением» обещания о скором снижении.

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов также заявил, что сценарий повышения ставки маловероятен. По его оценкам, даже при худшем сценарии на большинстве заседаний регулятора ставка останется неизменной.

Что стоит за цифрами: факторы неопределённости

Ситуацию дополнительно осложняет целый комплекс факторов, которые критически сужают пространство для дальнейшего смягчения монетарной политики. Среди них — дефицит кадров на рынке труда, где острая нехватка рабочих рук заставляет предприятия раздувать фонд оплаты труда. Продолжающееся ускорение кредитной активности населения и корпоративного сектора, сохраняющийся бюджетный дефицит — всё это создаёт мощный проинфляционный фон.

Немаловажную роль играет и геополитика: США и Иран вновь на грани войны из-за Ормузского пролива. Этот внешний риск усиливает неопределённость и заставляет регулятора действовать ещё более осторожно.

Согласно опубликованному 15 июля макроэкономическому опросу ЦБ, прогноз по инфляции на конец 2026 года значительно вырос — с 5,3% до 6,2%. Участники опроса также повысили ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год — до 14,5% с 14,1%, а на 2027 год — до 12,2% с 10,6%. Это означает, что даже если на июльском заседании будет взята пауза, в долгосрочной перспективе ставки, скорее всего, останутся высокими.

Что дальше?

Наиболее вероятный сценарий — сохранение ключевой ставки на уровне 14,25%. Однако прогнозы на вторую половину года остаются неопределёнными. Если инфляция продолжит ускоряться, а топливный кризис начнёт распространяться на другие категории товаров, следующее заседание может принести повышение.

Как отметил Алексей Корнев, Банк России, скорее всего, ответит не новым повышением ставки, а более продолжительным периодом жесткой денежно-кредитной политики. Это означает, что период дорогих кредитов для бизнеса и высоких ставок по депозитам для граждан, вероятно, затянется.

Решение, которое будет принято 24 июля, станет важнейшим сигналом для рынка: продолжит ли ЦБ осторожное смягчение или под давлением инфляционных рисков перейдёт к более жёсткой политике. В любом случае, ясно одно: пространство для манёвра у регулятора стремительно

Иллюстрация создана с помощью нейросети https://www.magnific.com/

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Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ЦБ ключевая ставка инфляция

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