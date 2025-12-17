Госдуму попросили доработать штраф для таксистов за перевозку детей без кресла

Общественный совет по развитию такси обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой доработать законопроект, который увеличивает штрафы для водителей такси за перевозку детей без специального оборудования.

Судя по поправкам к КоАП РФ, которые рассматривают законодатели, для водителей штраф вырастет до 5 тысяч рублей, для должностных лиц, к которым включают самозанятых, — до 50 тысяч, а для юридических — до 200 тысяч. Сейчас за это нарушение штрафуют на 3 тысячи рублей, 25 тысяч и 100 тысяч соответственно.

Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси и член общественного совета при Минтрансе РФ, опасается, что некоторые положения законопроекта в текущей редакции могут создать чрезмерную административную нагрузку на легальных таксистов.

— Вызывают обеспокоенность положения, предусматривающие фактическое приравнивание физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и осуществляющих перевозки легковым такси, к должностным лицам по размеру административной ответственности, — говорится в письме.

Зарипова указывает, что штрафы для самозанятых водителей, сравнимые с наказаниями для должностных лиц, противоречат принципам справедливости и индивидуального подхода в российском административном праве. В реальности такие меры могут не повысить дисциплину, а вытеснить самозанятых перевозчиков из официального рынка.

— Просим рассмотреть возможность доработки проекта федерального закона до его рассмотрения во втором чтении, в части исключения приравнивания самозанятых перевозчиков к должностным лицам по размеру административных штрафов и приведения санкций в соответствие с принципом соразмерности доходам и характеру деятельности, — отмечается в документе.

Стоит отметить, что по словам главы Новосибирской Ассоциации работников такси Андрея Артюха, перевозчиков Новосибирской области такое повышение не должно коснуться.

— Все новосибирские таксисты, которые занимаются перевозкой детей, и так следуют правилам. Есть частные случаи. Например, когда мама ребенка решает, что можно сэкономить и вызвать такси без спецсредства. Но это опять же единицы, — отметил он.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске самозанятые таксисты на нелокализованных авто могут получить квоты.