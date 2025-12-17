Рекламодателям

Госдуму попросили доработать штраф для таксистов за перевозку детей без кресла

  • 17/12/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Госдуму попросили доработать штраф за перевозку детей без кресла для таксистов
Пока корректировки больше всего бьют по самозанятым

Общественный совет по развитию такси обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой доработать законопроект, который увеличивает штрафы для водителей такси за перевозку детей без специального оборудования.

Судя по поправкам к КоАП РФ, которые рассматривают законодатели, для водителей штраф вырастет до 5 тысяч рублей, для должностных лиц, к которым включают самозанятых, — до 50 тысяч, а для юридических — до 200 тысяч. Сейчас за это нарушение штрафуют на 3 тысячи рублей, 25 тысяч и 100 тысяч соответственно.

Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси и член общественного совета при Минтрансе РФ, опасается, что некоторые положения законопроекта в текущей редакции могут создать чрезмерную административную нагрузку на легальных таксистов.

— Вызывают обеспокоенность положения, предусматривающие фактическое приравнивание физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и осуществляющих перевозки легковым такси, к должностным лицам по размеру административной ответственности, — говорится в письме.

Зарипова указывает, что штрафы для самозанятых водителей, сравнимые с наказаниями для должностных лиц, противоречат принципам справедливости и индивидуального подхода в российском административном праве. В реальности такие меры могут не повысить дисциплину, а вытеснить самозанятых перевозчиков из официального рынка.

— Просим рассмотреть возможность доработки проекта федерального закона до его рассмотрения во втором чтении, в части исключения приравнивания самозанятых перевозчиков к должностным лицам по размеру административных штрафов и приведения санкций в соответствие с принципом соразмерности доходам и характеру деятельности, — отмечается в документе.

Стоит отметить, что по словам главы Новосибирской Ассоциации работников такси Андрея Артюха, перевозчиков Новосибирской области такое повышение не должно коснуться.

— Все новосибирские таксисты, которые занимаются перевозкой детей, и так следуют правилам. Есть частные случаи. Например, когда мама ребенка решает, что можно сэкономить и вызвать такси без спецсредства. Но это опять же единицы, — отметил он.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске самозанятые таксисты на нелокализованных авто могут получить квоты.

Источник фото:Freepik / Автор — wirestock

809

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф такси ребенок повышение


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мошенники продали 12 квартир в Новосибирске за 2025 год
17/12/25 17:30
Недвижимость Право&Порядок
Госдуму попросили доработать штраф для таксистов за перевозку детей без кресла
17/12/25 17:00
Новосибирцев просят поддержать соседние Томск и Шерегеш на всероссийском конкурсе
17/12/25 16:30
Общество
Количество алкомаркетов в Новосибирске за год сократилось на 314 точек
17/12/25 16:00
Бизнес Город Общество
Почти треть сибиряков планируют культурный отдых в новогодние праздники
17/12/25 15:50
Финансы
Новосибирские УК обязали перевести домовые чаты в MAX
17/12/25 15:00
Власть Общество
Первый миллион клиентов Почта Банка перешел в ВТБ
17/12/25 14:45
Финансы
Новосибирцы стали чаще пользоваться трамваями и троллейбусами
17/12/25 14:00
Общество Транспорт
Новосибирский депутат обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
17/12/25 13:30
Власть Политика
ФАС проверяет высокие наценки на продукты в Новосибирской области
17/12/25 13:00
Бизнес
Новосибирские таможенники запретили сибирячке пить изменяющий сознание чай
17/12/25 12:30
ВЭД Право&Порядок
Маркетплейсы ужесточили условия возврата новогодних товаров для новосибирцев
17/12/25 12:00
Бизнес Общество
На дефицит газа пожаловались Владимиру Путину новосибирцы
17/12/25 11:00
Власть Общество
Антон Рехтин: 2025 год отработали на твердую четверку
17/12/25 10:43
Бизнес Недвижимость
Спрос на «умные» датчики растет: оператор Т2 рассказал о востребованности M2M-решений
17/12/25 10:25
Бизнес
«Дело стало знаковым»: Верховный суд занял сторону покупателя квартиры Ларисы Долиной
17/12/25 10:00
Власть Недвижимость Общество
«Металлодетекторы — это точно не панацея»: в Новосибирске учителя и родители оценили безопасность школ
17/12/25 9:00
Общество
Экс-директор генподрядчика «Аквамира» в Новосибирске стал кредитором «ВДТ Строй»
16/12/25 18:00
Бизнес
Расходы на новогодние подарки сократили новосибирцы
16/12/25 17:00
Общество
«Иначе диплом аннулируется»: обязательную отработку предлагают ввести для аграриев и учителей
16/12/25 16:00
Власть Образование Общество
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять