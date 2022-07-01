На обновленной десятирублевой купюре появится изображение Новосибирска

Центробанк России обновляет рублевые купюры. Заменить все купюры окончательно планируется к 2025 году.

Новосибирск изобразят на обновленной десятирублевой купюре, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на зампреда Центробанка России Сергея Белова. На обратной стороне планируется изображение Сибирского федерального округа.

Изменения коснутся и банкнот с другим номиналом. К примеру, на 50-рублевой купюре теперь будет красоваться Санкт-Петербург, на 100-рублевой — Москва, а 500-рублевой — Пятигорск. На банкнотах номиналом в 1000 рублей разместят Нижний Новгород, а на 5-тысячных купюрах — Екатеринбург.

Обновлённый дизайн купюр будет состоять из изображения города на лицевой части, и изображения достопримечательностей на обратной стороне. В 2023 году планируется пустить в оборот новые пятитысячные и тысячные купюры, в 2024 году — выйдет обновленное оформление пятисот рублей, а в 2025 году выйдут десятирублёвые и пятидесятирублевые банкноты.

Ранее ЦБ России презентовал новую сторублевую купюру. Банкнота выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре.