Коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области

Минюст России зарегистрировал указание Центробанка РФ о новых страховых тарифах по ОСАГО. Как отмечается в документе, для Новосибирска коэффициент снижается с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74. Для остальных городов и населённых пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5. Новые коэффициенты начнут действовать с 22 июня.

— Показатели пересмотрены после того, как региональные власти усилили меры по борьбе с мошенническими и недобросовестными действиями в ОСАГО. По оперативным данным за 4 месяца 2026 года правоохранительные органы региона возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел, — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

В среднем по итогам 4 месяцев 2026 года, полис ОСАГО обходился новосибирским водителям в 10,9 тысяч рублей, средняя выплата составила — 151,2 тысячи.

— Дальнейшие решения по корректировке коэффициента будут приниматься с учетом развития ситуации с убыточностью ОСАГО и полученного эффекта от применения мер по борьбе с недобросовестными практиками, — заявили в ЦБ.

В МВД региона ранее отмечали, что один из новосибирцев обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз. Сумма полученных им выплат составила более 53 млн руб.

Напомним, тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. Полис для водителей подорожал в 2,5 раза. У перевозчиков общественного транспорта расходы выросли с 30 до 70 тысяч рублей, а у грузоперевозчиков — с 60–70 до 140–150 тысяч. Депутаты заявляли, что дорогие полисы могут привести к перетоку транспортного бизнеса в другие регионы.

Стоит отметить, что еще в одном регионе России, который, как и Новосибирская область, попал в зону повышенного коэффициента, ситуация с возбуждением уголовных дел в сфере автострахования продолжает ухудшаться. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по итогам 2025 года, доля возбужденных уголовных дел от числа направленных в МВД заявлений о страховом мошенничестве в Ингушетии составила 1,4% (-3,9 п.п. год к году).

Ранее редакция сообщала о том, что только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО. Большинство полисов стоили менее 10 тысяч рублей.