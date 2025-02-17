Рекламодателям

Цена «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла почти до 162 тысяч рублей

  • 17/02/2025, 18:00
Автор: Оксана Мочалова
Цена «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла почти до 162 тысяч рублей
Рост экспозиции на первичном рынке мегаполиса замедлился, но не остановился

В январе 2025 года стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Новосибирске достигла 161,6 тысяч рублей. За месяц она увеличилась на 1,6%, сообщают аналитики компании «Объектив.РФ»

Глава экспертного центра компании «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая отметила, что после отмены программы льготной ипотеки и снижения спроса многие ждали падения цен. Однако этого не произошло и динамика средней цены кв. метра на первичном рынке недвижимости в большинстве городов показала рост.

—Короткий период активного дисконтирования закончился уже к октябрю, и далее цены формировались уже в условиях новых рыночных реалий – в итоговую стоимость лота девелоперы включали банковские комиссии и коммерческие субсидии – на ипотечную ставку или ПВ, что заметно подтянуло показатель средней цены экспозиции вверх, — констатирует эксперт.

Цена «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла почти до 162 тысяч рублей

Источник: сервис цифровой аналитики «Объектив.РФ»

Она добавила, что рост экспозиции (лотов, которые выставлены на продажу) на первичном рынке Новосибирска замедлился, но не остановился. По данным компании, в январе 2025 на рынке новостроек столицы Сибири стартовали продажи почти 61 тысячи кв. метров жилья в Кировском, Дзержинском, Октябрьском, Центральном, Заельцовском и Ленинском районах города. Объем открытой экспозиции в январе 2025 года составил более 1 млн кв. метров.

Стоит отметить, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Новосибирске в декабре 2024 года составила 115 тысяч рублей.

Напомним, средневзвешенный платеж по ипотеке при покупке по рыночной ипотеке стандартной 2-х комнатной квартиры площадью 60 квадратных метров, при первоначальном взносе 30% в Новосибирске достиг 131,8 тысячи рублей. С 2019 года он вырос на 610% (с 21,6 тысяч рублей в месяц), констатировал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.   Для сравнения, арендные ставки за двухкомнатную квартиру за этот же период выросли в Новосибирске на 105% — с 19 200 рублей в месяц до 39 300 рублей.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск лидирует по росту цен на рынке вторичной недвижимости. При этом число доступных предложений сократилось почти на 4%.

Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов

221

Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алексей Потапов: Политтехнологов заманивают в социальные архитекторы

Алексей Потапов: Политтехнологов заманивают в социальные архитекторы

Оставлять без присмотра людей, которые умеют манипулировать поведением населения, сегодня опасно
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Zara и Bershka планируют вернуться в Новосибирск
17/02/25 19:00
Бизнес
«Кредитная зима»: инвестиционная активность в Сибири продолжает замедляться
17/02/25 18:30
Общество Финансы
Московский инвестор отказался от покупки перевозчика мусора из Бердска
17/02/25 18:15
Бизнес Власть
Цена «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла почти до 162 тысяч рублей
17/02/25 18:00
Бизнес Город Недвижимость
Студены НГУ займутся медицинской кибернетикой
17/02/25 17:30
Образование Технологии
Мэр Кудрявцев рассказал о планах на пескобазу и парковых проектах в Новосибирске
17/02/25 17:25
Власть Город
Топ смертельных улиц для пешеходов назвали в Новосибирске
17/02/25 16:30
Общество Право&Порядок
Новосибирцам выписали почти девять млрд рублей штрафов за нарушения ПДД
17/02/25 16:00
Общество Транспорт
Toyota Camry стала лидером продаж среди подержанных авто в Новосибирской области
17/02/25 15:45
Мошенники, выдающие себя за сотрудников СГК, объявились в Новосибирске
17/02/25 15:30
Общество
Почти семьдесят тысяч новосибирцев получили уведомления о будущей пенсии
17/02/25 15:00
Общество
Суд вынес приговор экс-директору Института лазерной физики в Новосибирске
17/02/25 14:30
Право&Порядок
Суд запретил продажу недостроя на Покрышкина в Новосибирске
17/02/25 14:00
Бизнес
Участники рынка стройматериалов сокращают производство в Сибири
17/02/25 13:00
Бизнес Промышленность
Бизнес все чаще внедряет практику безналичных вознаграждений
17/02/25 12:45
Технологии
На месте взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске создадут зеленую зону
17/02/25 12:30
Общество
Дмитрий Пьянов: Решение ЦБ по сохранению ставки — «точка оптимума» для экономики
17/02/25 12:15
Финансы
Шесть нелегальных мигрантов попали под амнистию по указу Путина в Новосибирске
17/02/25 12:00
Общество
Расходы бюджета Новосибирской области на 30% больше, чем годом ранее
17/02/25 11:30
Власть Финансы
Спецавтохозяйство не может найти подрядчиков на вывоз мусора в Новосибирске
17/02/25 10:30
Бизнес Власть
Популярное
Ребенок упал на пути в метро «Площадь Ленина» в Новосибирске
17/02/25 16:45
Гигантский ёрш из Обского моря удивил рыбаков и ихтиолога в Новосибирске
17/02/25 13:30
Сибирячка опротестовывает изъятие семейного авто за пьяное вождение мужа
17/02/25 11:00
Должника по алиментам из Самары поймали в Новосибирске
16/02/25 9:30
Новосибирский кандидат наук назвала даты посадки перцев и баклажанов
14/02/25 19:00
ГАИ выявила недостатки в установленных дорожных знаках Новосибирска
13/02/25 17:15
Новости компаний
Пользователи бизнес-карт Уралсиба назвали самые полезные категории кешбэка
17/02/25 9:05
Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза в 2024 году
13/02/25 9:05
Банк Уралсиб стал партнером Бийской Федерации Волейбола
11/02/25 9:05
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
5/02/25 9:05
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска