Цена «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла почти до 162 тысяч рублей

В январе 2025 года стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Новосибирске достигла 161,6 тысяч рублей. За месяц она увеличилась на 1,6%, сообщают аналитики компании «Объектив.РФ»

Глава экспертного центра компании «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая отметила, что после отмены программы льготной ипотеки и снижения спроса многие ждали падения цен. Однако этого не произошло и динамика средней цены кв. метра на первичном рынке недвижимости в большинстве городов показала рост.

—Короткий период активного дисконтирования закончился уже к октябрю, и далее цены формировались уже в условиях новых рыночных реалий – в итоговую стоимость лота девелоперы включали банковские комиссии и коммерческие субсидии – на ипотечную ставку или ПВ, что заметно подтянуло показатель средней цены экспозиции вверх, — констатирует эксперт.

Она добавила, что рост экспозиции (лотов, которые выставлены на продажу) на первичном рынке Новосибирска замедлился, но не остановился. По данным компании, в январе 2025 на рынке новостроек столицы Сибири стартовали продажи почти 61 тысячи кв. метров жилья в Кировском, Дзержинском, Октябрьском, Центральном, Заельцовском и Ленинском районах города. Объем открытой экспозиции в январе 2025 года составил более 1 млн кв. метров.

Стоит отметить, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Новосибирске в декабре 2024 года составила 115 тысяч рублей.

Напомним, средневзвешенный платеж по ипотеке при покупке по рыночной ипотеке стандартной 2-х комнатной квартиры площадью 60 квадратных метров, при первоначальном взносе 30% в Новосибирске достиг 131,8 тысячи рублей. С 2019 года он вырос на 610% (с 21,6 тысяч рублей в месяц), констатировал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Для сравнения, арендные ставки за двухкомнатную квартиру за этот же период выросли в Новосибирске на 105% — с 19 200 рублей в месяц до 39 300 рублей.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск лидирует по росту цен на рынке вторичной недвижимости. При этом число доступных предложений сократилось почти на 4%.