Студены НГУ займутся медицинской кибернетикой

На базе Института медицины и медицинских технологий НГУ (ИММТ НГУ) создается лаборатория, интегрированная в образовательный процесс по новому направлению «Медицинская кибернетика».

Соглашение об этом заключено между НГУ и инновационными компаниями «Папийон» (отечественный разработчик и производитель функциональных медицинских кроватей) и «СейфВижн» (отечественный разработчик и производитель системы поддержки принятия врачебных решений), сообщили в пресс-службе НГУ. Первый набор по этому направлению состоится в сентябре 2025 года.

Это позволит объединить усилия в разработке новых методик лечения, используя потенциал медицинского оборудования, и новых подходов ИИ, компьютерного зрения и машинного обучения для наблюдения за пациентами.

— Одной из задач медицинской кибернетики является создание умных устройств для взаимодействия с пациентами. Очень важно, чтобы в процессе обучения студенты могли вживую увидеть, как создаются такие устройства, а главное — принимать участие в их создании, — отметил и.о. декана Факультета фармации и медицинской кибернетики ИММТ НГУ, д.б.н. Михаил Хвостов.

Он добавил, что уже сейчас создано несколько рабочих групп из студентов 2 и 3 курса Института интеллектуальной робототехники НГУ. Студенты-информатики работают над созданием алгоритмов для Программно-аппаратного комплекса «СейфВижн», предназначенного для бесконтактного мониторинга состояния пациента, анализов фактора риска. Например, ведётся активная работа по выявлению у пациентов синдрома АПНОЭ (остановка дыхания во время сна более, чем на 10 секунд): прибор сможет выявить такое нарушение у пациента и сигнализировать об этом врачу.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ открывается программа подготовки операторов дронов. Учащиеся смогут освоить навыки технической и летной эксплуатации беспилотников двух типов: мультироторных и самолетных.