При создании «Смарт Сити» предлагают использовать опыт Саудовской Аравии

Четырехсторонее соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках «Технопрома-2023». В его рамках в Новосибирске планируется использовать технологии строительства «умных» городов, наработанные компанией Saudi Chinese Co. (Саудовская Аравия).

Опыт компании также планирует взять на вооружение куратор проекта «Смарт Сити», директор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашот Рафаелян.

Директор Saudi Chinese Co. Альями Хассан Мохаммед отметил, что для России открывается время возможностей по экспорту технологий с точки зрения инноваций в промышленность.

— Очень надеюсь, что подписанное соглашение позволит организовать серьезные проекты, которые в итоге помогут России и Саудовской Аравии в обмене технологиями, — говорит бизнесмен. — Кроме того, в Саудовской Аравии есть инвестиционный фонд. Надеемся, что его возможности также заинтересуют новосибирских предпринимателей. Кроме того, в Саудовской Аравии есть заводы, экономические зоны, куда мы хотели бы пригласить новосибирский бизнес. То есть мы хотели бы использовать все возможности сотрудничества между РФ и Саудовской Аравией.

Как уточнил редакции Infopro54 Сергей Санников, сейчас перед многими регионам и странами стоят схожие задачи, и Саудовская Аравия во многих отношениях является лидером с точки зрения восприятия передовых технологий, их адаптации, привлечения лучших специалистов из разных регионов мира. Этот подход компания использует при строительстве города NEOM.

— Это город в Саудовской Аравии который основан на новых решениях и будет посвящен цифровой экономике. Опыт Саудовской Аравии может быть полезен для Новосибирской области, где ИТ-отрасль уже является лидирующей, а также есть амбициозный проект по формированию инновационного жилого пространства «Смарт Сити», — рассуждает Санников. — Заключение соглашения между АРЖС и компанией — подрядчиком города NEOM — важный шаг в выстраивании еще одного моста взаимодействия между нашими странами. Будет ли АРЖС привлекать компанию Saudi Chinese Co. как подрядчика — зависит от агентства. Если это будет возможно с точки зрения правовых оснований и целесообразности, то возможно все. А может, компания примет участие в реализации еще каких-то объектов на территории региона.

— Технологии «умного» строительства транслируются по всему миру. Наши передовые разработки могут быть экстраполированы на другие объекты и пространства. Saudi Chinese Co. работает со многими странами, поэтому может использовать наши технологии, может приглашать наших разработчиков. Арабский мир сейчас в принципе активно инвестирует в новые технологии и разработки, поэтому возможны разные варианты сотрудничества, которыми нужно пользоваться, — уверен Сергей Санников

Собеседник Infopro54 не видит ничего плохого в том, что представители арабского бизнеса интересуются технологиями новосибирских разработчиков и приглашают их на свои производства.

Напомним, ранее сообщалось, что «СмартСити» займет участок в 803 га. В него войдет часть Академгородка и наукограда Кольцово. На территории «СмартСити» планировали разместить инновационный научно-технологический центр с особым правовым режимом, индустриальный парк и технопарк, служебный кампус, IT-городок, внедренческую зону для инновационных компаний. Первую очередь планировалось сдать к 2024 году, завершение проекта было намечено на 2035 год. Юридический старт первой очереди проекта состоялся весной 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску предложили эстакадный общественный транспорт с беспилотными рельсовыми автомобилями.