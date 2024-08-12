Цена за квадрат недвижимости в Новосибирске перешагнула 700 тысяч рублей

На рынке недвижимости в Центральном районе Новосибирска появился пентхаус площадью 93 квадрата и стоимостью 67 млн рублей. Как отмечает брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров, по факту это означает, что цена предложения на рынке недвижимости города перешагнула планку в 700 000 рублей за квадратный метр.

— До этого самым дорогим предложением в Новосибирске был пентхаус в Октябрьском районе — 500 тысяч рублей за квадрат. Здесь стоимость получается 713 тысяч. Честно говоря, вполне можно было устанавливать более высокую цену, — говорит Назаров.

По его словам, собственники вложили в квартиру около 500-600 тысяч евро.

— С тех пор курс евро сильно вырос. Если попробовать повторить аналогичный ремонт с полной комплектацией квартиры (техника, оборудование, аксессуары) сейчас, то это обойдется в 2-3 раза дороже, при условии, что в страну удастся завезти все необходимые материалы, — добавил собеседник Infopro54.

На минувшей неделе руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова отмечала, что самой дорогой сделкой с недвижимостью, проведенной в 2024 году, была продажа частного дома в Заельцовском районе за 160 миллионов рублей. Самая дорогая квартира продана в Октябрьском районе за 70 миллионов рублей. Ее площадь составила 244 квадратных метров.

Ранее редакция сообщала о том, что средняя цена предложения на рынке новостроек Новосибирска в июне составляла 150 тысяч рублей за квадрат, на вторичке —119 тысяч рублей.