Пять компаний готовы производить беспилотники в Новосибирске

В Новосибирской области работает группа по созданию в регионе центра беспилотников. Ее возглавляет первый замгубернатора Владимир Знатков. На сегодняшний день принято решение по созданию автономной некоммерческой организации под эгидой Миннауки, которая будет заниматься этим проектом. Курировать работу центра будет СибНИА им Чаплыгина, который сам создает большие беспилотники и имеет все преференции по их испытаниям, а также компетенции по обучению пилотов-беспилотников.

— Скорее всего, центр будет создан на базе аэродрома ДОСААФ Бердска, — пояснил на пресс-конференции замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка. — В прошлом году этот аэродром Минобороны РФ передало Минпромторгу области, а он —СибНИА им Чаплыгина.

По его словам, сейчас уже определены 5 компаний у которых есть неплохие разработки по беспилотникам.

— В ближайшее время планируем заслушать эти компании. Для этого мы подключили Фонд развития промышленности Новосибирской области. Будем заслушивать об их планах. Предварительно определили сколько им нужно финансирования для пополнения оборотных средств, — рассказал Семка.

Назвать эти компании, а также сколько средств они могут получить на развитие проекта по беспилотникам, замгубернатора отказался.

Напомним, в настоящее время Новосибирская область готовит заявку в нацпроект по беспилотникам «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Об этом рассказывал министр экономического развития Лев Решетников. Регион планирует принять участие в федеральном конкурсе на создание научно-производственного центра.

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