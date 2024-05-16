Подозреваемого в насилии над ребенком задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над ребенком мужчину. 25-летнего фигуранта уголовного дела о совершении полового сношения и действий сексуального характера с несовершеннолетним лицом разыскивают по запросу Интерпола.

Преступление было совершено на территории Казахстана.

По информации республиканского МВД, подозреваемый взят под стражу и ожидает решения вопроса о его экстрадиции.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники Интерпола совместно с полицейскими задержали в Иркутске мигранта, который за двойное убийство находился в розыске 26 лет.