Подозреваемого в насилии над ребенком задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над ребенком мужчину. 25-летнего фигуранта уголовного дела о совершении полового сношения и действий сексуального характера с несовершеннолетним лицом разыскивают по запросу Интерпола.
Преступление было совершено на территории Казахстана.
По информации республиканского МВД, подозреваемый взят под стражу и ожидает решения вопроса о его экстрадиции.
Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники Интерпола совместно с полицейскими задержали в Иркутске мигранта, который за двойное убийство находился в розыске 26 лет.
источник фото: gov.kz.
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