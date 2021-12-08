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Центр Новосибирска полностью зачистят от крупногабаритной наружной рекламы

  • 08/12/2021, 12:00
Автор:
Новости Новосибирска
У окраин разное отношение к перспективам ее «переезда».

Крупногабаритные рекламные конструкции и реклама сити-формата полностью исчезнут с Красного проспекта. Такое распоряжение мэра Новосибирска Анатолия Локтя, данное на минувшей неделе, озвучил председатель комитета по рекламе Олег Хорошунов в рамках заседания постоянной комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству.

Сейчас мы прорабатываем правовую сторону этого поручения, потому что нам эти конструкции нужно вначале из схемы убрать, чтобы пойти путем расторжения договоров, сообщает чиновник. До этого, когда убирали 30 конструкций, мы исходили из концепции, что они мешают уборке снега. Еще 8 штук у нас уйдут до конца года. Но мэр дал поручение более глобальное — мы должны убрать все, кроме остановочных павильонов. Это общероссийская практика оставлять сити-формат на остановочных павильонах.

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С крупных магистралей города исчезнет большая реклама

Демонтаж ждет еще и 8 масштабных конструкций в центре Новосибирска: на Красном Проспекте, улице Нарымской возле цирка.

У нас принято сокращение как сити-форматов, так и высоких конструкций, говорит Хорошунов. У нас есть административные рычаги, которые город еще не использовал. В следующем году уже уговаривать никого не будем. Мы начинаем делать такие судебно-компенсационные вещи, чтобы количество конструкций сократить. В жилой застройке такого формата быть не должно.

При этом, как отмечают в мэрии, на заявленные работы по демонтажу попросту не хватает рук, на весь город работают только пять инспекторов комитета. В связи с этим депутаты горсовета подготовили проект обращения к главе города с предложением увеличить штатную численность сотрудников данного подразделения.

Рассмотреть возможность увеличения штатной численности комитета либо преобразования его в управление, говорится в проекте решения.

Напомним, что с ликвидацией рекламных конструкций с центральных улиц предполагалось их увеличение на окраинах города. При этом, как следует из выступлений депутатов горсовета, чьи округа расположены на окраинах, отношение к этому в районах разнится: где-то предприниматели, заинтересованные в продвижении бизнеса, сами обращаются с соответствующими предложениями, в других, наоборот, называют уже «замусоренные» рекламой улицы.

По информации мэрии, всего в Новосибирске 1,2 тысячи отдельно стоящих рекламных конструкций крупного формата, малого формата 465, остальных форматов 212. Фактическое поступление средств в бюджет на 2021 год запланировано в размере 90 млн рублей, позже план был увеличен до 131,5 млн. В настоящее время собраны 131,4 млн. В 2021 году демонтированы 150 конструкций с гостевых маршрутов.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : наружная реклама город власть благоустройство бизнес


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