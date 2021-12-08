Центр Новосибирска полностью зачистят от крупногабаритной наружной рекламы

Крупногабаритные рекламные конструкции и реклама сити-формата полностью исчезнут с Красного проспекта. Такое распоряжение мэра Новосибирска Анатолия Локтя, данное на минувшей неделе, озвучил председатель комитета по рекламе Олег Хорошунов в рамках заседания постоянной комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству.

— Сейчас мы прорабатываем правовую сторону этого поручения, потому что нам эти конструкции нужно вначале из схемы убрать, чтобы пойти путем расторжения договоров, — сообщает чиновник. — До этого, когда убирали 30 конструкций, мы исходили из концепции, что они мешают уборке снега. Еще 8 штук у нас уйдут до конца года. Но мэр дал поручение более глобальное — мы должны убрать все, кроме остановочных павильонов. Это общероссийская практика — оставлять сити-формат на остановочных павильонах.

— У нас принято сокращение как сити-форматов, так и высоких конструкций, — говорит Хорошунов. — У нас есть административные рычаги, которые город еще не использовал. В следующем году уже уговаривать никого не будем. Мы начинаем делать такие судебно-компенсационные вещи, чтобы количество конструкций сократить. В жилой застройке такого формата быть не должно.

Демонтаж ждет еще и 8 масштабных конструкций в центре Новосибирска: на Красном Проспекте, улице Нарымской возле цирка.

При этом, как отмечают в мэрии, на заявленные работы по демонтажу попросту не хватает рук, на весь город работают только пять инспекторов комитета. В связи с этим депутаты горсовета подготовили проект обращения к главе города с предложением увеличить штатную численность сотрудников данного подразделения.

— Рассмотреть возможность увеличения штатной численности комитета либо преобразования его в управление, — говорится в проекте решения.

Напомним, что с ликвидацией рекламных конструкций с центральных улиц предполагалось их увеличение на окраинах города. При этом, как следует из выступлений депутатов горсовета, чьи округа расположены на окраинах, отношение к этому в районах разнится: где-то предприниматели, заинтересованные в продвижении бизнеса, сами обращаются с соответствующими предложениями, в других, наоборот, называют уже «замусоренные» рекламой улицы.

По информации мэрии, всего в Новосибирске 1,2 тысячи отдельно стоящих рекламных конструкций крупного формата, малого формата — 465, остальных форматов — 212. Фактическое поступление средств в бюджет на 2021 год запланировано в размере 90 млн рублей, позже план был увеличен до 131,5 млн. В настоящее время собраны 131,4 млн. В 2021 году демонтированы 150 конструкций с гостевых маршрутов.