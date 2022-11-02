Центр технадзора раздробил единую закупку на несколько, чтобы не выходить на конкурс

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поддержал ранее принятые апелляционное и кассационное решение о признании противозаконными действий МКУ «Центр технического надзора и развития материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере социальной политики» и ООО «АСК 1». Данные организации нарушили законодательство о конкуренции. Об этом сообщает управление антимонопольной службы по Новосибирской области. По информации УФАС, лот на проведение работ по реконструкции центра реабилитации «Олеся» был разбит на несколько закупок во избежание конкурсных процедур.

— В 2020 году ведомство выявило заключенное между организациями антиконкурентное соглашение на торгах по реконструкции здания центра реабилитации, — сообщают в областном управлении ФАС, — Заказчик осуществил дробление работ, идентичных по содержанию, а договоры заключены с одним поставщиком c кратчайшим промежутком времени. Общая сумма заключенных контрактов составила 710 738 рублей. Суд подтвердил, что заключение контрактов в обход публичных процедур предполагает наличие антиконкурентного соглашения сторон, поскольку такие контракты заключены в целях ограничения конкуренции.

Напомним, что действия в интересах единого поставщика — одна из наиболее популярных статей нарушения антимонопольного законодательства. В частности, в июле ФАС выявила факт закупки у одного поставщика оборудования региональными министерством цифрового развития. Годом ранее министерство уже попадалось на нарушении антимонопольного законодательства и подозрении в картельном сговоре. Однако новые нормы законодательства позволили решение ФАС оспорить в судебном порядке.

В октябре в ведомстве сообщили о действиях МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Масстройэлит» в интересах одной компании при строительстве детсада в Новосибирске. «Управление капитального строительства» координировало действия «Масстройэлит» при проведении торгов. Общество не только заблаговременно было проинформировано о предстоящей закупке, но и обладало сведениями о конкурентах и добровольно подчинялось координации по ценовому снижению. Несмотря на победу в аукционе третьего лица, вина ответчиков была подтверждена двумя судебными инстанциями, поскольку заявка победителя была признана не соответствующей требованиям документации и контракт был заключен с компанией, чьи интересы лоббировались изначально.

Ранее редакция сообщала о выявленных ФАС нарушениях антимонопольного законодательства в Иркутской области.