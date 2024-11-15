В Новосибирской области на водоемах идет ледостав

На водоемах Новосибирской области идет процесс лёдообразования. По прогнозам, он завершится только к концу ноября – началу декабря. Сейчас выход на лед, а тем более выезд на технике, опасен для жизни.

— Скачки температур еще не дали окрепнуть льду на акваториях региона. Выход на него чрезвычайно опасен и запрещен законодательно в период ледостава. Для текущего периода характерны отрывы припая прибрежного льда с людьми. Некоторых рыбаков это не останавливает. Уже два случая провала в холодную воду зафиксированы в Новосибирской области. Оба мужчины погибли, — Юрий Карпов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Службами МЧС зафиксировано 23 случая нарушения административного законодательства, связанных с выходом на водоёмы в период ледостава. За каждый такой случай предусмотрен штраф в размере от 300 до 1000 рублей.

В настоящее время в регионе проходит акция «Ледостав», в рамках которой муниципалитеты проводят работы по предотвращению выезда транспорта на лёд. Всего в Новосибирской области выявлено 114 потенциально опасных мест.

В настоящее время толщина льда на водоёмах составляет от двух до десяти сантиметров. Это делает его опасным для выхода на него, даже для одного человека, не говоря уже о группе людей или использовании техники.

Потепление до положительных температур в выходные дни также не способствует укреплению льда.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) совместно с работниками спасательных служб и правоохранительных органов регулярно проводят проверки водных объектов. С начала ноября было проведено 58 совместных рейдов, в ходе которых с 710 местными жителями были проведены профилактические беседы о недопустимости нахождения на льду.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики предупредили о резком похолодании в Новосибирской области.