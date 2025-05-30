Очередной тендер на разработку генплана развития метро объявлен в Новосибирске

Как и сообщала ранее редакция Infopro54, в Новосибирске повторно объявлен тендер на выполнение работ по корректировке генеральной схемы развития метрополитена. 30 мая 2025 года информация о нём размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 50 млн рублей.

Согласно тендерной документации, подрядчику предстоит подготовить предложения по схеме развития метро. В частности, определить размер капитальных вложений, приоритетные направления и сроки строительства подземки, уточнить трассировку линий и места для новых станций.

Кроме того, необходимо будет обосновать утвержденные ранее этапы развития Новосибирского метрополитена: продление Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодёжная» и строительство электродепо «Волочаевское» (период с 2025 по 2030 год); развитие Ленинской линии метрополитена от пл. Калинина до ул. Краузе и от пл. Карла Маркса до микрорайона «Чистая Слобода» (период с 2031 по 2055 годы).

Срок исполнения — 250 календарных дней с даты заключения контракта. Срок подачи заявок на участие в аукционе — до 16 июня текущего года.

Среди прочих требований указана изготовление демонстрационных материалов с обновленной схемой развития метро для проведения презентаций и публикаций в СМИ.

Напомним, первоначально тендер по корректировке генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена, включая участок продления Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодёжная» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское» был объявлен в конце марта текущего года. Стоимость контракта составляла 205 млн рублей. Однако 13 мая — за два дня до предполагаемого подведения итогов — он был отменён из-за жалобы питерского АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» (АО «ЛМГТ»). Компания указывала на противоречия в закупочной документации и требования к потенциальным подрядчикам. Стоит отметить, что АО «ЛМГТ» являлось вторым участником в конкурсе на разработку проекта продления Дзержинской ветки метро, победителем которого стало ОАО «Минскметропроект» из Белоруссии.

Повторный конкурс муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» (МКУ «УЗТИИС») объявило 22 апреля. Его начальная цена была снижена более чем на 50 млн рублей и составила 154,3 млн.

Ранее редакция сообщала, что интерес к проектированию и строительству метро в Новосибирске проявляли китайские компании. Кроме строительства подземки, CRTG рассматривала участие в строительстве новой взлётно-посадочной полосы аэропорта Толмачево и Южного транзита.