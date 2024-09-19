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Цены на говядину в сентябре резко подскочили в Новосибирске

  • 19/09/2024, 11:25
Автор: Ольга Кирсанова
Цены на говядину в сентябре резко подскочили в Новосибирске
Участники рынка считают, что это не предел — мясо буренок будет и дальше дорожать.

Жители Новосибирска заметили резкое повышение цен на говядину в магазинах и на рынках в сентябре. О подорожании ставшего едва ли не деликатесом мяса заявили и продавцы.

Скачок цен произошел порядка двух недель назад — килограмм мяса от буренок стал дороже сразу на 50 рублей.

— Если еще начале месяца цена задней бескостной части была 740-750 рублей, то теперь она стоит 800 рублей за 1 кг. Мясо на кости теперь стоит от 650 рублей. Говядина дорожает практически ежемесячно на протяжении последнего года. Но это, наверное, самый ощутимый скачок. Поставщики говорят, что в регионе говядины становится все меньше и меньше. Нас пока спасают алтайские производители. Но такими темпами вообще не понятно, что дальше будет: где мы будем брать говядину, и сколько она будет стоить, — поделилась с BFM-Новосибирск индивидуальный предприниматель Ольга Чикан.

Стоит отметить, что озвученные собеседницей цены актуальны для потребительских рынков. Официальная статистика сентябрьских цен будет опубликована Новосибирскстатом не раньше середины следующего месяца.

Последние данные региональных статистов были опубликованы 9 сентября. Согласно данным ведомства, за неделю средняя цена говядины (кроме бескостного мяса) составила 578 рублей за килограмм.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области продолжают расти цены на мясо и мясные продукты. Согласно информации Новосибирскстата от 3 июня, абсолютным лидером стала баранина — с начала года ее цена выросла на 95 рублей. Говядина также подскочила в цене. Если в январе она стоила 522 рубля, то в июне купить килограмм мяса можно за 558,43 рублей.

Источник фото: freepik.com/ автор chandlervid85

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : рост цен говядина


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