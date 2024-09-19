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Двух депутатов Новосибирской области лишили полномочий из-за утраты доверия

  • 19/09/2024, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Двух депутатов Новосибирской области лишили полномочий из-за утраты доверия
В сельсовете под Новосибирском прокуратура выявила конфликт интересов.

Досрочно прекращены полномочия двух депутатов в связи с утратой доверия в Новосибирской области.

– В ходе проверки установлено, что один из депутатов является близким родственником главы муниципального образования. Еще один народный избранник приходится ему свойственником, а ранее работал в администрации сельсовета водителем, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Однако, в нарушение требований антикоррупционного законодательства, они не уведомили комиссию о наличии конфликта интересов.

Прокурор района внес представление председателю Совета депутатов, в котором указал на неурегулированность конфликта интересов между главой и депутатами Репьевского сельсовета. После рассмотрения этого представления полномочия двух депутатов были досрочно прекращены в связи с утратой доверия.

Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор военному за самоволку в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : утрата доверия прокуратура Лишили полномочий


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