Двух депутатов Новосибирской области лишили полномочий из-за утраты доверия

Досрочно прекращены полномочия двух депутатов в связи с утратой доверия в Новосибирской области.
– В ходе проверки установлено, что один из депутатов является близким родственником главы муниципального образования. Еще один народный избранник приходится ему свойственником, а ранее работал в администрации сельсовета водителем, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Однако, в нарушение требований антикоррупционного законодательства, они не уведомили комиссию о наличии конфликта интересов.
Прокурор района внес представление председателю Совета депутатов, в котором указал на неурегулированность конфликта интересов между главой и депутатами Репьевского сельсовета. После рассмотрения этого представления полномочия двух депутатов были досрочно прекращены в связи с утратой доверия.
Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор военному за самоволку в Новосибирске.
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