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Цены на молоко за неделю выросли на 53 копейки в Новосибирской области

  • 23/10/2023, 12:27
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Закупочные цены на сырое молоко в Новосибирской области начали рост
Участники рынка сообщили Infopro54, что этой осенью закупочная цена за килограмм сырого молока за 10 дней в среднем растет на рубль.

В Новосибирской области закупочная цена на сырое молоко за неделю выросла на 53 копейки и составила 29 рублей 3 копейки. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава Минсельзоза Евгений Лещенко. По его словам, за прошедшую неделю валовое производство молока в сутки по области составило 1885 тонн — плюс 13 тонн к уровню 2022 года. Суточный надой на фуражную корову 16,8 кг (+800 гр).

Переработчики и производители ждут рост цен на молоко к осени

Переработчики и производители ждут рост цен на молоко к осени

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ», член правления Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко в беседе с журналистом редакции Infopro54 отметил, что закупочные цены на молоко сейчас растут примерно на 1 рубль в десять дней.

— Это нормальное явление. Летом цены падают, в связи с тем, что молока больше. Осенью, когда его становится меньше — цены растут. Это сезонное явление. Но, в этом году, цены упали сильнее обычного и сейчас рынок пытается их отыграть. Я надеюсь, что цены вернутся на уровень прошлого года уже в ноябре, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на уровень цен оказывают влияние несколько факторов, в том числе объем сдаваемого молока, удаленность хозяйства и качество продукта.

— Объем, расстояние и качество — от этих параметров цены на молоко у производителей могут сильно отличаться. Учитывая, что затраты на запчасти, ГСМ, электроэнергию и зарплаты у сельхозпроизводителей сырого молока выросли кратно, скорее всего рост продолжится по моим прогнозам, как минимум до Нового года, — считает Игорь Елисеенко.

Собеседник редакции подчеркнул, что строить прогнозы на длительный период не берется, так как ситуация может поменяться.

— Горизонт планирования больше трех месяцев делать не стоит, так как неизвестно, каким будет курс рубля, уровень инфляции и другие показатели, — отметил он.

затоваривание молочного рынка

Цены на сырое молоко практически сравнялись с себестоимостью его производства

Напомним, в январе 2023 года закупочные цены на молоко в Новосибирской области резко пошли  вниз и к весне упали до 26-30 руб./кг, сравнявшись с себестоимостью. Для сравнения, осенью 2022 года они колебались в диапазоне 33-36,5 руб./кг. Участники рынка высказывали мнение, что снижение цен вызвало использование переработчиками сухого молока. Это снизило закупки сырого молока и тем самым повлияло на закупочные цены.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, по состоянию на 14 июня 2023 года отпускная цена сельскохозяйственных производителей на молоко сырое крупного рогатого скота (первый сорт) составляла – 27 921,15 рублей за тонну (без НДС) (99,6 % к прошлой неделе, 98,7 % за месяц, 94,2 % к аналогичному периоду прошлого года).

16 октября на Национальной товарной бирже (НТБ) впервые состоялись торги свежим молоком и молочной продукцией. Организатором выступил агрохолдинг «Эконива». На первом аукционе было реализовано 720 тонн сырого цельного коровьего молока на условиях отгрузки в течение 30 дней (партиями по 24 тонны в день при стопроцентной предоплате), а также 100 тонн сливочного масла жирностью 82,5%.

Как отметили в компании такая форма торговли очень выгодна производителю: биржевая цена на молоко составила 39,6 руб./кг без НДС, или на 4,2% выше стартовой (38 руб./кг). При этом стартовая цена значительно превышала закупочные цены переработчиков — в среднем это 32 руб./кг. То есть биржа подняла рыночную стоимость свежего молока почти на 24%. Сливочное масло было продано по цене 600 руб./кг. при закупочных ценах 450-480 руб./кг., то есть на 20-25% дороже.

Ранее редакция сообщала, что ЭкоНива дебютировала на товарной бирже.

Фото: freepik.com, aleksandarlittlewolf

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : Цены на молоко сырое молоко СибМол Игорь Елисеенко закупочные цены Евгений Лещенко


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