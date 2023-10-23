Цены на молоко за неделю выросли на 53 копейки в Новосибирской области

В Новосибирской области закупочная цена на сырое молоко за неделю выросла на 53 копейки и составила 29 рублей 3 копейки. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава Минсельзоза Евгений Лещенко. По его словам, за прошедшую неделю валовое производство молока в сутки по области составило 1885 тонн — плюс 13 тонн к уровню 2022 года. Суточный надой на фуражную корову 16,8 кг (+800 гр).
— Это нормальное явление. Летом цены падают, в связи с тем, что молока больше. Осенью, когда его становится меньше — цены растут. Это сезонное явление. Но, в этом году, цены упали сильнее обычного и сейчас рынок пытается их отыграть. Я надеюсь, что цены вернутся на уровень прошлого года уже в ноябре, — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что на уровень цен оказывают влияние несколько факторов, в том числе объем сдаваемого молока, удаленность хозяйства и качество продукта.
— Объем, расстояние и качество — от этих параметров цены на молоко у производителей могут сильно отличаться. Учитывая, что затраты на запчасти, ГСМ, электроэнергию и зарплаты у сельхозпроизводителей сырого молока выросли кратно, скорее всего рост продолжится по моим прогнозам, как минимум до Нового года, — считает Игорь Елисеенко.
Собеседник редакции подчеркнул, что строить прогнозы на длительный период не берется, так как ситуация может поменяться.
— Горизонт планирования больше трех месяцев делать не стоит, так как неизвестно, каким будет курс рубля, уровень инфляции и другие показатели, — отметил он.
По данным Минсельхоза Новосибирской области, по состоянию на 14 июня 2023 года отпускная цена сельскохозяйственных производителей на молоко сырое крупного рогатого скота (первый сорт) составляла – 27 921,15 рублей за тонну (без НДС) (99,6 % к прошлой неделе, 98,7 % за месяц, 94,2 % к аналогичному периоду прошлого года).
16 октября на Национальной товарной бирже (НТБ) впервые состоялись торги свежим молоком и молочной продукцией. Организатором выступил агрохолдинг «Эконива». На первом аукционе было реализовано 720 тонн сырого цельного коровьего молока на условиях отгрузки в течение 30 дней (партиями по 24 тонны в день при стопроцентной предоплате), а также 100 тонн сливочного масла жирностью 82,5%.
Как отметили в компании такая форма торговли очень выгодна производителю: биржевая цена на молоко составила 39,6 руб./кг без НДС, или на 4,2% выше стартовой (38 руб./кг). При этом стартовая цена значительно превышала закупочные цены переработчиков — в среднем это 32 руб./кг. То есть биржа подняла рыночную стоимость свежего молока почти на 24%. Сливочное масло было продано по цене 600 руб./кг. при закупочных ценах 450-480 руб./кг., то есть на 20-25% дороже.
Ранее редакция сообщала, что ЭкоНива дебютировала на товарной бирже.
Фото: freepik.com, aleksandarlittlewolf
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