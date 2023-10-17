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ЭкоНива дебютировала на товарной бирже

  • 17/10/2023, 16:51
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ЭкоНива дебютировала на товарной бирже
Компания продала 720 тонн молока и 100 тонн сливочного масла на общую сумму 88,5 млн рублей.

ГК «ЭкоНива» дебютировала на Национальной товарной бирже (НТБ), которая входит в группу Московской биржи (MOEX). 16 октября состоялись биржевые торги сырым цельным коровьим молоком, сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом. Торги проводились онлайн в формате биржевых товарных аукционов. Их организатором выступила одна из торговых компаний группы — ООО «ЭкоНива-Семена».

затоваривание молочного рынка

Цены на сырое молоко практически сравнялись с себестоимостью его производства

По словам президента ГК «ЭкоНива» Штефана Дюрра, в отличие от рынка готовой молочной продукции рынок сырого молока подвержен очень высокой волатильности, что сильно затрудняет прогнозируемость в бизнесе.

— Запуск регулярных торгов на товарных аукционах — важный шаг к формированию простого и прозрачного ценового индикатора на рынке сырого молока и продуктов его переработки. Данный механизм позволит сделать его более предсказуемым и, соответственно, стабильным, что пойдет на пользу не только производителям и переработчикам молока, но самое главное – потребителям, — уверен он.

Биржевые торги сырым цельным молоком проводились в стране впервые. На аукцион был выставлен один лот в 720 т сырого молока по стартовой цене 38 тыс. руб. за тонну. В качестве базиса поставки ГК «ЭкоНива» выбрала фермы, расположенные в Бобровском и Лискинском районах Воронежской области.

— Данные районы Воронежской области были выбраны, потому что здесь расположено больше всего ферм группы, а именно восемь молочно-товарных ферм и пять животноводческих комплексов, — прокомментировали в компании.

Продукция новосибирских компаний холдинга на биржу не заявлялась.

Переработчики и производители ждут рост цен на молоко к осени

Переработчики и производители ждут рост цен на молоко к осени

Согласно информации НТБ, на аукцион было подано две заявки, договор заключен на 28,512 млн руб. (наибольшая цена договора составила 39,6 тыс. руб. за тонну) без НДС. Согласно условиям торгов, отгрузки будут осуществляться в автотранспорт покупателя в течение 30 дней равномерными партиями по 24 тонны в день.

Кроме того, компания продала 100 тонн сливочного масла жирностью 82,5% с возможностью получения товара покупателем автомобильным или железнодорожным транспортом. В качестве базиса поставки выступила площадка партнера группы, расположенная в Тульской области. На аукцион были выставлены пять лотов по 20 тонн каждый. На участие в торгах было заявлено два участника, заключен один договор на 60 млн рублей на весь предложенный объем (цена за тонну составила 600 тыс. рублей). Отгрузки товара возможны автомобильным или железнодорожным транспортом.

Торги по продаже сухого обезжиренного молока (1,5%, с НДС) 16 октября не состоялись. На аукцион были выставлены 10 лотов по 20 тонн каждый, начальная цена составляла 180 тыс. руб. за тонну.

По словам директора НТБ Никиты Захарова, расширение перечня торгуемых активов важный фактор развития российского биржевого рынка.

— Мы верим, что биржевая торговля со временем станет неотъемлемой частью российского товарного рынка, важным и эффективным каналом взаимодействия его участников. Постепенное развитие торгов новыми товарами, рост ликвидности в перспективе позволят нам начать расчет соответствующих биржевых индикаторов, которые могут быть удобным ориентиром для участников рынка и государства, а также стать базовым активом для производных финансовых инструментов хеджирования и управления ценовыми рисками, — отметил он.

В «ЭкоНиве» считают первые результаты успешными и намерены продолжать проведение торгов на регулярной основе. Следующие торги состоятся в четверг, 19 октября.

Группа компаний «ЭкоНива» – вертикально интегрированный холдинг, основанный в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. С 2013 года компания развивает направление по переработке молока. Под ее управлением четыре действующих перерабатывающих завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. В холдинг входит 630 тыс га сельскохозяйственных земель. В 2022 году выручка от продаж составила 66 млрд руб., EBITDA – 26,5 млрд руб.

Ранее редакция сообщала, что за неделю цена на молоко выросла на 22 копейки в Новосибирске.

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Финансы Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : ЭкоНива Национальная торговая биржа молоко биржевые торги


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