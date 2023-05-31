Цены на торговую недвижимость Новосибирска преодолели 90 тысяч рублей за квадратный метр

В апреле 2023 года средние цены предложения по торговым объектам Новосибирска впервые за 9 лет поднялись выше уровня в 90 тысяч рублей за квадратный метр. Ранее эту планку торговые помещения брали в 2013 году, а также еще раньше — с 3 квартала 2007 по 1 квартал 2008 годы. Однако, в обоих случаях затем следовала длительная коррекция со снижением до уровней 70-80 тыс. руб. за кв.м, констатируют эксперты компаний «Отелит» и RID Analytics.

— Хотя цены вновь вернулись на высокий уровень, необходимо учесть инфляцию, накопленную за прошедший период. Поэтому 90 тысяч сейчас и они же 9 лет назад — это в реальном исчислении разные величины, — говорит директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

За рост цен, в основном, «несут ответственность» новые объекты, выставляемые на продажу. По тем объектам, которые предлагались к покупке и в марте, и в апреле 2023 года, наоборот, произошло небольшое снижение цен — на уровне 0,8%.

Небольшая торговых объектов, предлагаемых к продаже, являются незавершенными —они продаются на этапе строительства. Их цена предложения снижается второй квартал подряд, и в первом квартале текущего года снижение составило 4,2%.

Арендные ставки по свободным помещениям в апреле 2023 года, по сравнению с декабрем прошлого года, почти не изменились — рост составил 1%. Как и на рынке продажи торговой недвижимости, по объектам, предлагавшимся к аренде и в марте, и в апреле 2023 года, было отмечено снижение ожиданий арендодателей на 0,8%.

Разница между арендными ставками по свободным помещениям в самом дорогом Центральном районе и самом дешевом Первомайском районах составила 66%. Арендная ставка по небольшим объектам (до 100 кв.м) на 85% выше, чем по магазинам большой площади (свыше 600 кв.м).

— Если брать всю предлагаемую к аренде торговую недвижимость, то самые дорогие помещения, конечно, расположены на первых этажах. Их арендные ставки примерно на 59% выше, чем у объектов, расположенных в цоколе или подвале, — добавила руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева.

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