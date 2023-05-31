Женщину, осужденную за кражу семи миллионов, выпустили из СИЗО в Новосибирске

31 мая женщину, которую в октябре 2022 года обвинили в краже сумки с семью миллионами, освободили из СИЗО, сообщили в управлении Судебного департамента Новосибирской области. Такое решение приняла апелляционная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда.

—От назначенного наказания в виде штрафа в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ Борбуеву Айнагуль освободить, меру пресечения в виде содержания под стражей отменить и освободить из СИЗО № 1 г. Новосибирска, — говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы данного уголовного дела отправлены руководителю следственного управления УМВД России по Новосибирску для производства дополнительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Определение апелляционной инстанции вступило в законную силу.

Напомним, в ноябре 2021 году недалеко от гостиницы River Park обвиняемая нашла чёрную сумку, которую взяла себе. Позже от предпринимателя, которому принадлежала сумка поступило заявление о краже 7 миллионов рублей, которые якобы в ней находились. По словам бизнесмена, он выпил с друзьями и забыл сумку на тротуаре. После приговора суда за женщину вступился консул Киргизии в Новосибирске Азамат Аблаев. Дипломат и адвокат осуждённой заявили, что у них вызывает сомнение, что в сумке были деньги.

Ранее редакция сообщала, что апелляция подтвердила отмену запрета на торговлю на Малыгинском рынке.