На рынке вторичной недвижимости Новосибирска покупатели пока выбивают скидки до 10%

— В феврале-марте, после резкого роста ставок по ипотеке, многие собственники решили снять квартиры с продажи, а покупатели с предодобренной ипотекой, наоборот, активно вышли на рынок, чтобы не остаться с наличностью. В результате мы увидели локальный всплеск спроса, который уже в апреле сменился резким падением, — напомнил на пресс-конференции в Новосибирске руководитель направления вторичной и загородной недвижимости компании «Авито» Сергей Хахулин.

Сейчас, по его словам, ставка по ипотеке уже почти вернулась на прежний уровень — чуть более 9% — и это приводит к оживлению спроса. С февраля объем предложения на рынке региона вырос на 29%, с июля — на 6,5%. Спрос с февраля увеличился на 10%, с июля — на 25%.

— Люди адаптировались к изменениям, первый шок прошел. Мы видим, что предложение на вторичном рынке недвижимости Новосибирска уже находится на уровне 2021 года. Кроме того, на рынок выходит отложенный спрос, накопленный с марта, покупатели начинают подыскивать жилье, — комментирует эксперт. — На эту динамику накладывается традиционный тренд — на рынке недвижимости осенью обычно растет количество сделок. Пока тон задают покупатели — они стали более разборчивыми, у них довольно большой выбор, а конкуренция за объекты пока не очень высокая.

При этом Сергей Хахулин констатирует, что сроки продажи квартир на рынке вторичной недвижимости Новосибирска увеличились до 4 месяцев (ранее 2-3 месяца), в том числе из-за накопления предложения.

— Стоимость на квартиры при этом упала незначительно — за месяц примерно на 1%. Однако дисконты по сделкам, на наш взгляд, сегодня могут составлять 5-10%. По мере снижения ставки по ипотеке и роста спроса скидка будет снижаться, — уверен Сергей Хахулин. — Судя по нашим наблюдениям, квартира всегда продается по рыночной цене, как бы собственник не пытался накручивать ее стоимость, чтобы заработать. Мало того, пока он держит цену более дешевые варианты лучше уходят, так как люди сравнивают предложения. А дорогой объект собственнику потом нередко приходится продавать дешевле рынка, так как он «зарабатывает» статус «проблемной квартиры, которую долго никто не покупал».

Самым большим спросом на вторичном рынке Новосибирска, по данным «Авито», по-прежнему пользуются одно- и двухкомнатные квартиры — 33% и 36% от общего количества сделок соответственно. На многокомнатную недвижимость спрос стабилен, хотя он также проседал в момент резкого повышения ключевой ставки ЦБ и роста стоимости ипотеки.

Самые дешевые квартиры на вторичке в Новосибирске в Кировском и Первомайском районах — около 90 тысяч рублей за кв. м. Наибольшим спросом покупателей, по данным «Авито», пользуется жилье в Октябрьском, Ленинском и Кировском районах.

— Если ничего не случится, то, на наш взгляд, рынок вторичной недвижимости в Новосибирске вскоре придет к новому балансу спроса и предложения, и в 2023 году мы увидим привычную сезонность. Предложение большое, выбор квартир есть. При этом мы не ожидаем волны распродаж, как это было в 2020 году. Взрывного роста спроса в Новосибирске мы также не ожидаем, — резюмировал Сергей Хахулин.

Средняя цена на студии в Новосибирске на «Авито Недвижимости» в августе 2022 года составляла 1,2 млн рублей. Однокомнатные квартиры в городе в среднем стоили 3,75 млн рублей, двухкомнатные — в 4,86 млн рублей, трехкомнатные — в 6,4 млн рублей, объекты с четырьмя комнатами и более — в 9,3 млн рублей.

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