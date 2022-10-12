Цены на зерно продолжают падать

— Себестоимость производства зерна в этом году составляет около 9,7 тысячи рублей за тонну. При этом цены на пшеницу третьего класса уже составляют 10 тысяч рублей с учетом НДС и доставки на мелькомбинат. Цена пшеницы четвертого класса и фуража намного ниже, — констатировал председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

Он напомнил, что, по предварительным данным, объем производства зерна в России в 2022 году составит 150 млн тонн, а внутреннее потребление — около 70 млн тонн. С этой проблемой сельхозпроизводители сталкиваются не впервые. Но если раньше излишки успешно реализовывались на экспорт, то в 2022 году этот путь достаточно сложен.

— Правительство РФ ввело дополнительные экспортные пошлины на пшеницу — около 2 тысяч рублей за тонну. Да, планируются закупки в интервенционный фонд по 15 тысяч рублей за тонну, но всего около 3 млн тонн нового урожая. Для Новосибирской области — 250-300 тысяч тонн, — комментирует Субботин. — На аграриев давят затраты, связанные с зерновым «Меркурием» (Автоматизированная информационная система, предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории Российской Федерации. — Ред), а также возврат кредитов банкам за прошедший сезон.

Он сообщил, что региональный парламент Новосибирской области планирует выступить с обращением к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложениями:

— уменьшить экспортные пошлины,

— увеличить закупочные интервенции хотя бы до 15 млн тонн и увеличить лимиты по Сибири,

— приостановить действие зернового «Меркурия»,

— скорректировать процедуру банкротства сельхозпредприятий.

— Сейчас аграриям придется за копейки продавать свой урожай, чтобы рассчитаться с банками. Либо объявлять о банкротстве. Не исключаю, что в ноябре-декабре мы это и увидим, поэтому предлагаем приостановить подготовку банкротств сельхозпроизводителей, пересмотреть условия кредитования, — говорит Субботин. — Необходимо разработать новый порядок, так как сейчас на таких банкротствах зарабатывают только падальщики, которые занимаются разграблением хозяйств. А аграрии только теряют. Много лет проходит прежде, чем на месте обанкроченного хозяйства возникает что-то новое.

Вице-спикер регионального парламента Владимир Карпов отметил, что неэффективно обращаться с такими предложениями от одного региона. Он напомнил, что в практике Заксобрания есть объединение законодательных инициатив от разных территорий и предложил проработать этот вопрос хотя бы с регионами Сибири. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко согласился, что лучше зайти с инициативой через межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение» или через Госдуму.

— Нужно подключать другие регионы округа, так как мы все ощущаем серьезную зависимость от логистической составляющей. В других округах такого нет, и они более-менее могут обеспечить рентабельность своего зерна, — добавил он.

Напомним, по данным на начало октября, цена на продовольственную пшеницу третьего класса в Новосибирской области составляла 11464 рубля за тонну без НДС, за четвертый класс — 10094 рубля за тонну, фуражная продавалась по 8 тысяч рублей за тонну. Для сравнения: в октябре 2021 года зерно третьего класса стоило 13542 рубля за тонну без НДС, зерно четвертого класса — до 13162 рублей, цена за фуражное зерно составляла 11471 рубль за тонну. Руководитель комиссии по развитию зернового комплекса «ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональных отделений по Сибирскому федеральному округу Сергей Соколов напоминал редакции, что за сентябрь прошлого года только железнодорожным транспортом из Новосибирской области были вывезены 90419 тонн зерновых и масличных культур, это на 17% меньше, чем в сентябре 2022-го. Всего на всех видах транспорта падение экспорта зерна из региона в сентябре 2022 года составило около 30%.

Ранее редакция сообщала что аграрии столкнулись с резким снижением закупочных цен на овощи и картофель.