Рекламодателям

Цены на зерно продолжают падать

  • 12/10/2022, 09:36
Автор:
цены на зерно
Новосибирские депутаты решили подключать коллег из других регионов Сибири для стабилизации ситуации с ценами на зерновом рынке.

— Себестоимость производства зерна в этом году составляет около 9,7 тысячи рублей за тонну. При этом цены на пшеницу третьего класса уже составляют 10 тысяч рублей с учетом НДС и доставки на мелькомбинат. Цена пшеницы четвертого класса и фуража намного ниже, — констатировал председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

Он напомнил, что, по предварительным данным, объем производства зерна в России в 2022 году составит 150 млн тонн, а внутреннее потребление — около 70 млн тонн. С этой проблемой сельхозпроизводители сталкиваются не впервые. Но если раньше излишки успешно реализовывались на экспорт, то в 2022 году этот путь достаточно сложен.

— Правительство РФ ввело дополнительные экспортные пошлины на пшеницу — около 2 тысяч рублей за тонну. Да, планируются закупки в интервенционный фонд по 15 тысяч рублей за тонну, но всего около 3 млн тонн нового урожая. Для Новосибирской области — 250-300 тысяч тонн, — комментирует Субботин. — На аграриев давят затраты, связанные с зерновым «Меркурием» (Автоматизированная информационная система, предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории Российской Федерации. — Ред), а также возврат кредитов банкам за прошедший сезон.

Он сообщил, что региональный парламент Новосибирской области планирует выступить с обращением к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложениями:

— уменьшить экспортные пошлины,

— увеличить закупочные интервенции хотя бы до 15 млн тонн и увеличить лимиты по Сибири,

— приостановить действие зернового «Меркурия»,

— скорректировать процедуру банкротства сельхозпредприятий.

— Сейчас аграриям придется за копейки продавать свой урожай, чтобы рассчитаться с банками. Либо объявлять о банкротстве. Не исключаю, что в ноябре-декабре мы это и увидим, поэтому предлагаем приостановить подготовку банкротств сельхозпроизводителей, пересмотреть условия кредитования, — говорит Субботин. — Необходимо разработать новый порядок, так как сейчас на таких банкротствах зарабатывают только падальщики, которые занимаются разграблением хозяйств. А аграрии только теряют. Много лет проходит прежде, чем на месте обанкроченного хозяйства возникает что-то новое.

Вице-спикер регионального парламента Владимир Карпов отметил, что неэффективно обращаться с такими предложениями от одного региона. Он напомнил, что в практике Заксобрания есть объединение законодательных инициатив от разных территорий и предложил проработать этот вопрос хотя бы с регионами Сибири. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко согласился, что лучше зайти с инициативой через межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение» или через Госдуму.

— Нужно подключать другие регионы округа, так как мы все ощущаем серьезную зависимость от логистической составляющей. В других округах такого нет, и они более-менее могут обеспечить рентабельность своего зерна, — добавил он.

Цены на зерно

Экспорт зерна за пределы Новосибирской области упал на 30%

Напомним, по данным на начало октября, цена на продовольственную пшеницу третьего класса в Новосибирской области составляла 11464 рубля за тонну без НДС, за четвертый класс — 10094 рубля за тонну, фуражная продавалась по 8 тысяч рублей за тонну. Для сравнения: в октябре 2021 года зерно третьего класса стоило 13542 рубля за тонну без НДС, зерно четвертого класса — до 13162 рублей, цена за фуражное зерно составляла 11471 рубль за тонну. Руководитель комиссии по развитию зернового комплекса «ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональных отделений по Сибирскому федеральному округу Сергей Соколов напоминал редакции, что за сентябрь прошлого года только железнодорожным транспортом из Новосибирской области были вывезены 90419 тонн зерновых и масличных культур, это на 17% меньше, чем в сентябре 2022-го. Всего на всех видах транспорта падение экспорта зерна из региона в сентябре 2022 года составило около 30%.

 

Ранее редакция сообщала что аграрии столкнулись с резким снижением закупочных цен на овощи и картофель. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

176

Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : экспорт зерна цены на зерно


Спецоперация на Украине

Новосибирский депутат пополнил ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине
11/10/22 18:29
На переправе в Крыму задействовано уже четыре парома
11/10/22 13:48
Глава Баганского района Новосибирской области уходит добровольцем в зону спецоперации
11/10/22 9:30
ремонт дорог, иски к подрядчикам

Мэрия Новосибирска готовит массовые иски в суд к дорожным подрядчикам

Компании затягивают сроки ремонта дорог, дожидаясь, пока закончится гарантия.
Читать статью >>
утилизация мусора

В ноябре станут известны новые «мусорные» концессионеры

В региональном правительстве обещают штрафы за просрочку работ для концессионеров и «успокоительные» экскурсии на полигоны по утилизации мусора для населения.
Читать статью >>
лес для строительства дома

В Болотном очередь на получение леса для строительства дома составляет 21 год

Чиновники Минприроды предложили в два раза сократить норму по заготовке древесины для собственных нужд граждан, чтобы сдержать прирост очереди в районах области.
Читать статью >>
Отопительный сезон

Около двухсот многоквартирных домов Новосибирска не готовы к отопительному сезону

Причина — задолженность управляющих организаций перед ресурсоснабжающими компаниями.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

В НГТУ придумали сервис для создания трехмерных моделей индивидуальных имплантатов

12/10/2022, 09:43

Мэрия Новосибирска готовит массовые иски в суд к дорожным подрядчикам

11/10/2022, 18:31

Новосибирский депутат пополнил ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине

11/10/2022, 18:29

В ноябре станут известны новые «мусорные» концессионеры

11/10/2022, 17:29
Популярное

Nissan уходит из России

11/10/2022, 17:07

На переправе в Крыму задействовано уже четыре парома

11/10/2022, 13:48

Иностранные браузеры могут перестать отображать сайты из РФ

11/10/2022, 13:32

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Кредитный рейтинг Банка «Левобережный» подтвержден агентством «Эксперт РА» на уровне ruA-

11/10/2022, 17:20

Более 200 тысяч пользователей ВТБ установили самоограничения с начала октября в своем мобильном приложении

11/10/2022, 16:40

«Ростелеком Бизнес»: личный рабочий кабинет всегда рядом

11/10/2022, 10:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска