Цены на зерно продолжают падать

— Себестоимость производства зерна в этом году составляет около 9,7 тысячи рублей за тонну. При этом цены на пшеницу третьего класса уже составляют 10 тысяч рублей с учетом НДС и доставки на мелькомбинат. Цена пшеницы четвертого класса и фуража намного ниже, — констатировал председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.
Он напомнил, что, по предварительным данным, объем производства зерна в России в 2022 году составит 150 млн тонн, а внутреннее потребление — около 70 млн тонн. С этой проблемой сельхозпроизводители сталкиваются не впервые. Но если раньше излишки успешно реализовывались на экспорт, то в 2022 году этот путь достаточно сложен.
— Правительство РФ ввело дополнительные экспортные пошлины на пшеницу — около 2 тысяч рублей за тонну. Да, планируются закупки в интервенционный фонд по 15 тысяч рублей за тонну, но всего около 3 млн тонн нового урожая. Для Новосибирской области — 250-300 тысяч тонн, — комментирует Субботин. — На аграриев давят затраты, связанные с зерновым «Меркурием» (Автоматизированная информационная система, предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории Российской Федерации. — Ред), а также возврат кредитов банкам за прошедший сезон.
Он сообщил, что региональный парламент Новосибирской области планирует выступить с обращением к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложениями:
— уменьшить экспортные пошлины,
— увеличить закупочные интервенции хотя бы до 15 млн тонн и увеличить лимиты по Сибири,
— приостановить действие зернового «Меркурия»,
— скорректировать процедуру банкротства сельхозпредприятий.
— Сейчас аграриям придется за копейки продавать свой урожай, чтобы рассчитаться с банками. Либо объявлять о банкротстве. Не исключаю, что в ноябре-декабре мы это и увидим, поэтому предлагаем приостановить подготовку банкротств сельхозпроизводителей, пересмотреть условия кредитования, — говорит Субботин. — Необходимо разработать новый порядок, так как сейчас на таких банкротствах зарабатывают только падальщики, которые занимаются разграблением хозяйств. А аграрии только теряют. Много лет проходит прежде, чем на месте обанкроченного хозяйства возникает что-то новое.
Вице-спикер регионального парламента Владимир Карпов отметил, что неэффективно обращаться с такими предложениями от одного региона. Он напомнил, что в практике Заксобрания есть объединение законодательных инициатив от разных территорий и предложил проработать этот вопрос хотя бы с регионами Сибири. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко согласился, что лучше зайти с инициативой через межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение» или через Госдуму.
— Нужно подключать другие регионы округа, так как мы все ощущаем серьезную зависимость от логистической составляющей. В других округах такого нет, и они более-менее могут обеспечить рентабельность своего зерна, — добавил он.
Ранее редакция сообщала что аграрии столкнулись с резким снижением закупочных цен на овощи и картофель.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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