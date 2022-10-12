В НГТУ придумали сервис для создания трехмерных моделей индивидуальных имплантатов

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ готовят пакет документов для патентования веб-сервиса создания трехмерных моделей индивидуальных имплантатов для людей с повреждениями костных тканей, например, при ревизионном эндопротезировании суставов, трепанационных дефектах черепа и др. Программа разработана в рамках федерального проекта «Приоритет 2030». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Сервис представляет собой программную платформу, состоящую из трех основных блоков — проектирование трехмерной модели имплантата на основе данных КТ-обследования пациента, расчет прочностных характеристик имплантатов (будет ли имплантат выдерживать определенные типы нагрузок) и сервис для взаимодействия практикующих врачей и инженеров центра 3D-печати и прототипирования.

—Это работает так: врач загружает в программу данные компьютерной томографии конкретного пациента и пишет техническое задание, программа понимает данные любых томографов. Заявка передается в инженерный центр. Инженеры проектируют модель имплантата и загружают в облачную платформу. Врач просматривает трехмерную модель в специальной программе, вносит коррективы, если они требуются, — рассказывает младший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории моделирования и обработки данных наукоемких технологий НГТУ НЭТИ Александр Гриф.

По словам Грифа, разработчикам удалось реализовать сложный функционал в простом интерфейсе, что выгодно отличает программу от иностранных аналогов, которые рассчитаны на компетенции профессиональных инженеров, а не врачей, что затрудняет процесс согласования моделей. В программе, разработанной учеными НГТУ НЭТИ для медицины, врач может работать самостоятельно — сопоставлять томографию и 3D-модель, писать сообщения, добавлять коллег-врачей или других специалистов.

Сейчас программа работает в тестовом режиме в облачной системе серверов НГТУ НЭТИ. Разработчики сотрудничают с производителями имплантатов, которые заинтересованы в выводе программы на рынок. В рамках тестирования в программу загружаются данные реальных пациентов. Отечественных аналогов сервиса на сегодняшний день нет.

— В России я знаю только одну компанию, у которой есть онлайн-сервис, но он предназначен даже не для проектирования, а для обмена информацией. А многие иностранные коммерческие продукты сейчас уходят с рынка, — добавил Гриф. Разработчики проинформировали, что сервис будет бесплатным для медицинских организаций России.

Команда разработчиков пригласила к сотрудничеству и совместному тестированию продукта практикующих врачей и инженеров.

Напомним, специалисты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ уже несколько лет совместно с портфельной компанией РОСНАНО АО «НЭВЗ-Керамикс» разрабатывают различные конструкции эндопротезов. НГТУ, «НЭВЗ-креамикс» и НИИТО также разработали и внедрили в практику «керамический» протез тазобедренного сустава и многие другие разработки для медицины.

Ранее редакция сообщала, что в НГТУ разрабатывают экзоскелет для реабилитации после инсульта.