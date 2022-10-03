Экспорт зерна за пределы Новосибирской области упал на 30%

— На рынке зерна цены существенно не меняются. По итогам минувшей недели цена на продовольственную пшеницу третьего класса в Новосибирской области составляла 11464 рубля за тонну без НДС, за четвертый класс — 10094 рубля за тонну, фуражная продавалась по 8 тысяч рублей за тонну, — пояснил на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Для сравнения: в октябре 2021 года зерно третьего класса стоило 13542 рубля за тонну без НДС, зерно четвертого класса — до 13162 рублей, цена за фуражное зерно составляла 11471 рубль за тонну.

Лещенко также сообщил, что за сентябрь из региона вывезены 75 тысяч тонн зерна. Средняя отгрузка в сутки составляет 36 вагонов.

Руководитель комиссии по развитию зернового комплекса «ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональных отделений по Сибирскому федеральному округу Сергей Соколов напомнил редакции, что за сентябрь прошлого года только железнодорожным транспортом из Новосибирской области были вывезены 90419 тонн зерновых и масличных культур. То есть результат сентября 2022 года — на 17% меньше, чем 2021. А в целом, на всех видах транспорта, падение составило около 30%. Всего с сентября 2021 по сентябрь 2022 включительно из области вывезен 1 млн 120 тысяч тонн. При этом, по его данным, цены на зерно в этом году на 2-3 тысячи рублей за тонну ниже, чем в 2021.

— Цены на зерно в этом году намного меньше, чем годом ранее — по целому ряду причин. Внутрироссийских направлений на его выгрузку сейчас в принципе нет. Российский внутренний рынок сегодня весьма самодостаточен. В традиционных регионах-потребителях сибирского зерна — Уральский, Северо-Западный, Центральный округа — цена на зерно фактически равна его стоимости в Сибири. Спрашивается: за чей счет транспорт? — комментирует собеседник редакции.

— В такой ситуации мы ожидаем дальнейшего снижения цен на зерно. Сейчас заканчивается уборочная кампания, и сельхозпредприятиям нужно будет погашать кредиты за технику, химию и т.д. Им придется выходить в деньги даже при условии того, что нынешние цены уже находится на уровне себестоимости 2022 года, — рассуждает Соколов.

Отдельные небольшие позиции, по его словам, едут на экспорт из Новосибирской области, но с 1 сентября и до сих пор не действует субсидия на железнодорожный тариф на станции Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Не действует субсидия на перевозку в порты Азовского-Черноморского бассейна. Цена на зерно в Казахстане сейчас равна цене на зерно в Сибири. Напомним, в прошлом году основной экспортный объем зерна из округа пришелся именно на Казахстан. Сегодня груз не идет ни по «серой барахолке» (Нелегальным грузовым транспортом. — Ред.), ни тем более официально. Если казахи и покупают зерно, то на приграничных территориях — в Алтайском крае и Омской области, до Новосибирска их заказы уже не доходят. Из зарубежных стран, по словам Сергея Соколова, новосибирское зерно потребляет только Киргизия, но в небольших объемах — около 20 тысяч тонн в месяц. Для экспорта вне стран ЕАЭС действует таможенная пошлина — 2,5 тысячи рублей за тонну, а железнодорожный тариф в августе вырос на 30%.

Эту информацию подтверждает председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Новосибирской области (АККОН) Алексей Сальников, который заявил редакции, что падение цен на урожай многих культур в 2022 году уже можно назвать катастрофическим. В прошлом году фермеры продавали рапс по 52 рубля за кг — в этом удалось законтрактовать только за 25 рублей. Цены на пшеницу снизились с 16,5 тысячи рублей на тонну до 11 тысяч, на овес — с 15 до 7 тысяч, на горох — с 26 до 11 тысяч. И это при том, что у многих хозяйств области урожайность находится на уровне 2021 года.

— Нас очень беспокоит этот момент, так как все ингредиенты, запчасти, удобрения мы покупали по завышенным ценам. Техника покупалась во время спецоперации, когда цены резко прыгали вверх — другого выхода не было, — комментирует Сальников. —Что делать с новым урожаем, пока непонятно. Единственная надежда на интервенционный фонд, где предлагают неплохие по нынешнему году цены. Мы подали документы на аккредитацию и участие в аукционе, но пока не получили ответа.

Между тем Сергей Сальников отмечает, что элеваторные и складские мощности аграриев в регионе уже значительно заполнены. Из расчетного урожая 2022 года на экспорт необходимо отправить около 1,5 млн тонн, которые в области некому потреблять и перерабатывать. Из них 300 тысяч тонн удастся передать в интервенционный фонд, причем по неплохим ценам — около 15 тысяч рублей за тонну с НДС. Однако в Новосибирской области пока единицы сельхозпредприятий смогли получить такие контракты — слишком сложным был порядок аккредитации.

— В этом году аграриям повезло с погодой, уборочная кампания была сухой, поэтому они максимально затарили свои склады. Но на внутреннем рынке застой, и ситуация вряд ли поменяется. По прогнозам, в стране соберут 150 млн тонн зерна нового урожая. Внутреннее потребление 78 млн тонн. Куда девать остальное плюс 15 млн остатков с 2021 года? — интересуется Соколов. — Сейчас все участники зернового рынка, по сути, решают задачу с тремя неизвестными: как поставить зерно туда, куда его дорого везти, где у всех все есть и при этом еще и заплатить пошлину.

Эксперт заявляет, что для нормализации ситуации с экспортом сегодня необходимо отменять пошлину, так как она не решает проблему продовольственной безопасности страны, сохранив объемную квоту, и возвращать субсидии на железнодорожный тариф. Иначе существует очень серьезный риск «просадить» экономику предприятий АПК. Многие сельхозпредприятия из-за разрыва между реальными расходами и ценами на урожай могут оказаться в очень сложной ситуации. Плюс у многих еще не погашены долги за прошлый год, когда они брали в лизинг и кредиты технику, ГСМ, средства защиты растений и т.д.

В сентябре на заседании аграрного комитета регионального парламента министр Евгений Лещенко отмечал, что на рынке складываются предпосылки для снижения цен на хлеб.

По данным Минсельхоза области, на сегодняшний день в регионе убраны 95% площади зерновых. Валовой сбор составил 3,3 млн тонн. На зерно третьего класса приходятся 73% урожая, четвертого — 19%, на фуражное — 8%.

Технические культуры убраны на 67% площади, валовый сбор составил 277 тысяч тонн, что выше прошлогодних результатов. Овощи убраны на 43% площади — собраны 9 тысяч тонн. Уборка картофеля находится в завершающей стадии — убраны 89% площадей, сбор составил 58 тысяч тонн, что выше прошлогодних результатов.

Ранее редакция сообщала, что, по данным экспертов, параллельный импорт сдерживает рост цен, в том числе на продовольствие.