Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может сократиться на одного депутата

В ближайшее время фракцию КПРФ горсовета Новосибирска может покинуть депутат Алексей Михайлов. Об этом редакции сообщили несколько источников в партии, один из которых сослался на руководителя фракции коммунистов в горсовете, вице-спикера Антона Тыртышного. Еще один источник представил проект постановления фракции.

— Исключить депутата Михайлова Алексея Юрьевича из состава депутатского объединения «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Совете депутатов города Новосибирска за предательство интересов избирателей, выразившееся в резком изменении своей позиции на противоположную, а именно с неодобрения на одобрение планируемого строительства на улице Узорной, которое вызовет критическое ухудшение транспортной ситуации в районе Матвеевского переезда и в целом в Первомайском районе города Новосибирска, — говорится в решении, за которое проголосовали семеро членов фракции из семи присутствующих.

Ранее в редакции поступила неофициальная информация о возможном уходе Михайлова и из партии в целом. Впоследствии официальная информация об этом, также со ссылкой на вице-спикера Тыртышного, появилась на сайте реготделения КПРФ.

Напомним, что в прошлом созыве горсовета Новосибирска за несогласие с решением фракции из ее состава был исключен депутат Денис Плотников после того, как он при голосовании, вопреки позиции фракции, поддержал решение об отмене голосования по партийным спискам на выборах следующего созыва.

С исключением Михайлова. Помимо уже упомянутого вице-спикера Антона Тыртышного, это председатель комиссии по наказам избирателей Александр Бурмистров, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский, депутаты Георгий Андреев, Павел Горшков, Антон Бурмистров и Виктор Стрельников.

Фракция КПРФ стала третьей с начала созыва, которую затронули качественные изменения состава. Первыми в этом плане стали единороссы, состав которых сразу после выборов пополнили избравшиеся в качестве независимых депутаты Александр Мухарыцин, Андрей Гудовский и Лилия Гончарова.

Следом эстафетную палочку кадровых изменений подхватили ЛДПРовцы, ряды которых пополнил ранее независимый депутат Ростислав Антонов. После того, как от фракции был избран и утвержден вице-спикером горсовета депутат Евгений Лебедев, ее покинули уже упомянутый Антонов и депутат Ирина Беспечная, вступившая в «Единую Россию». Таким образом, фракция, сократив свой состав до четырех депутатов при положенной по регламенту нижней планке в 5 человек, прекратила свое существование.