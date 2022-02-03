Область простится с «мусорным» концессионером

Региональное правительство расторгает концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» по строительству двух мусоросортировочных полигонов под Новосибирском. Об этом официально объявил губернатор Андрей Травников, выступая с отчетным докладом перед депутатами на сессии Заксобрания. Ход «мусорной» реформы глава региона выделил как один из главных негативных итогов 2021 года.

ГК «ВИС» сообщила сколько предоставит «Экологии-Новосибирск» для стабилизации системы вывоза мусора Попытки внести изменения в действующее соглашение по строительству двух полигонов по Новосибирском ни к чему не привели, — заявил губернатор. — УФАС не согласовала изменения. С учетом того, что мы договаривались, что в существующих параметрах соглашение реализовываться не будет, и мы его продолжим при согласования изменений со стороны ФАС, этого не произошло. Уже нет смысла оттягивать решение по расторжению соглашения.

Губернатор исключает возможности перекладывания долгов компании на областной бюджет и на третьих лиц, о чем он заявил впоследствии, отвечая на вопросы депутатов.

— Я не вижу какого-то механизма, чтобы переложить убытки концессионера на бюджет, — говорит глава региона. — Есть риск предъявления санкций по концессии. Это было сдерживающим фактором на пути концессии. Сегодня отступать некуда, нужно выходить на расторжение. Несмотря на риск, санкции постараемся отбить. Сейчас будем обсуждать этот вопрос.

При этом, как следует из доклада Андрея Травникова, с «Экологией-Новосибирск» область может проститься и как с регоператором по вывозу коммунальных отходов. Стоит напомнить, что «мусорная» тема неоднократно становилась поводом для скандальных обсуждений на профильной комиссии регионального парламента. Депутаты ссылались на жалобы жителей о несвоевременном вывозе мусора, перевозчики — на долги регоператора по оплате их работы. При этом региональные чиновники на протяжении длительного времени пытались отбить «атаки» со стороны депутатов и общественников.

— В 2021 году снова отмечали системные сбои с вывозом мусора, — напоминает Андрей Травников. — К решению этих проблем подключались депутаты, СМИ. Проблему с организацией мусора удалось решить, но только благодаря тому, что правительство напугало регоператора перспективой расторжения соглашения. Нужно понимать, как организовывать систему обращения с отходами. Решения нужно принимать в первом полугодии, не оттягивая их до начала следующей зимы.

— В отчете соединен регоператор и концессионер, — сообщает депутат. — Нет перетекания средств регоператора в концессию? Концессионер шестой год ничего не делает, имеет 210 млн рублей долгов. Некоторые моменты из комментариев финансового отчета просто настораживают. Концессионер устанавливает тариф, задавая определенные параметры (что можно, что нельзя, что включается, что не включается в тариф). Один из параметров был очень простой — аренда помещения. На 2019 год планировали 8 млн, потрачены 50 млн. На 2020 год планировали около 9 млн, потратили 56 млн.

При этом, даже при условии прощания с «Экологией-Новосибирск» как с концессионером и как с регоператором, прозвучало предложение детально изучить финансовый отчет компании. В частности, как отметил зампредседателя комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко, ряд моментов в отчете настораживает.

Губернатор в ответ заявил, что правительство региона не волнует, что указано в отчетности концессионера — 200 млн рублей убытков или прибыли, и предложил депутатам проработать отчет «Экологии-Новосибирск» совместно с департаментом по тарифом и профильными министерствами, чтобы оценить все риски.

По информации областного правительства, за 3 года реформы количество населенных пунктов региона, которые охвачены централизованной услугой вывоза мусора не на свалки, а на полигоны, увеличилось до 980. Услуга доступна почти 98% населения области (2,7 млн человек). В 1,5 раза — до 37,9 тысячи — выросло количество контейнеров и бункеров для накопления отходов. Ведется строительство полигонов в Карасуке и Северном.