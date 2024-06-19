Сотрудники Госавтоинспекции остановили «ЗиЛ», выехавший на встречную полосу, в Новосибирской области

На трассе, связывающей Ордынское и Новосибирск, при движении в сторону столицы Сибири водитель «ЗиЛа» выехал на встречную полосу на новом четырехполосном участке дороги.

В это время там двигался патруль ГАИ.

— Сотрудники Госавтоинспекции на маршруте патрулирования автодороги К-17Р «Новосибирск-Павлодар» пресекли факт нарушения ПДД водителем автомобиля «ЗИЛ», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.

В отношении водителя составлены административные материалы.

Также он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Материалы направлены в судебные органы для принятия решения о мере наказания.

Ранее редакция сообщала о том, что массовое ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области.