Сотрудники Госавтоинспекции остановили «ЗиЛ», выехавший на встречную полосу, в Новосибирской области

На трассе, связывающей Ордынское и Новосибирск, при движении в сторону столицы Сибири водитель «ЗиЛа» выехал на встречную полосу на новом четырехполосном участке дороги.
В это время там двигался патруль ГАИ.
— Сотрудники Госавтоинспекции на маршруте патрулирования автодороги К-17Р «Новосибирск-Павлодар» пресекли факт нарушения ПДД водителем автомобиля «ЗИЛ», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.
В отношении водителя составлены административные материалы.
Также он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Материалы направлены в судебные органы для принятия решения о мере наказания.
Ранее редакция сообщала о том, что массовое ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области.
Источник фото: АСТ-54.
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