Имущество «Сибэлектротерма» купила IT-компания из группы Сбера

Склады «Сибэлектротерма» купила московская компания ООО «Профессиональная коллекторская организация «АктивБизнесКонсалт». В торгах также приняли участие ООО «Евросклад» (Новосибирск) и житель Кемерово Валерий Черданцев, сообщил Интерфакс. В результате, на торгах цена лота выросла с 164 млн до 255 млн рублей. На сайте «АктивБизнесКонсалта» отмечается, что компания входит в группу Сбера.

— Сегодня АБК — это инновационная компания, разработчик передовых IT-решений, в основе которых лежат сложные математические алгоритмы, искусственный интеллект и речевые технологии (Робот-оператор, Речевая аналитика, Голосовой скоринг). АБК является аккредитованной IT-компанией и входит в перечень системообразующих организаций, ведущих деятельность в сфере информационных технологий, — уточняется на сайте.

Покупатель имеет разветвленную сеть региональных представительств и осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности во всех федеральных округах страны.

Напомним, на продажу в рамках этого лота был выставлен земельный участок площадью 50,3 тысячи кв м. На участке расположено несколько складов общей площадью более 18 тысяч кв метров, а также промышленное оборудование и железнодорожный путь протяженностью 622 м.

Кроме того, конкурсный управляющий выставлял на торги еще один лот: он включает в себя земельные участки площадью 215 тысяч кв метров, производственные, складские, административные и конструкторские корпуса общей площадью более 77 тысяч кв метров, а также железнодорожные пути и промышленное оборудование. Предприятие также продается, как имущественный комплекс. Начальная цена этого лота составляла 1,58 миллиарда рублей. Торги признали несостоявшимися, так как на них не было подано ни одной заявки.

Напомним, с 2018 года имущественным комплексом ОАО «Сибэлектротерм» управляет АО «РИД Групп-Новосибирск» (Ранее АО «Завод «Экран», входит в РАТМ Холдинг. — Ред.). Представители компании рассказывали о планах создать на площадке промышленный парк типа браунфилд. К 2021 году на территории ОАО «Сибэлектротерм» планировалось сертифицировать универсальный индустриальный парк. Приоритетными направлениями его работы назывались металлообработка и литейное производство. Площадь территории будущего промпарка оценивалась в 38 га, площадь объектов недвижимости — 117,1 тыс. кв. м, электрическая мощность — 12,5 МВт, мощность по газу — 900 Гкал/ч.

Завод «Сибэлектротерм» был основан в Новосибирске в 1945 году. Предприятие специализируется на производстве электрических печей. В 2017 году завод признали банкротом.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Профессиональная коллекторская организация «АктивБизнесКонсалт» выручка компании в 2023 году составила 2,1 млрд рублей (+ 8%), чистая прибыль — 803,8 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что потенциальному покупателю «Сибэлектротерма» выдвинули жесткое требование.