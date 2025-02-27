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Свыше 100 семей получат новое жилье по проекту КРТ на Фадеева

  • 27/02/2025, 14:54
Свыше 100 семей получат новое жилье по проекту КРТ на Фадеева
Начался снос двух аварийных домов по договору мэрии с ГК «ПОЛЯКОВ»

Двухэтажные сталинки превращаются в руины под воздействием монотонных ударов ковша экскаватора ― ветхое жилье пошло под снос по проекту комплексного развития территории (КРТ). Здесь уже расселены шесть домов, собственники 64 квартир отметили новоселье.

Напомним, «дорожная карта» решения проблемы расселения ветхого и аварийного жилья на территории между улицами Фадеева и Игарской была разработана и утверждена в 2023 году, когда между группой компаний «ПОЛЯКОВ» и мэрией города Новосибирска был заключен договор о КРТ в Калининском районе. В общей сложности проект предполагает реновацию территории 5,5 га. Здесь строится мини-полис «Фора». Сейчас готовится к освоению уже вторая площадка, где на месте шести ветхих домов появятся три многоквартирных современных высотки. По соседству в ближайшее время начнется строительство детского сада на 180 мест, запроектированного девелопером в рамках договора КРТ.

КРТ на Фадеева

Министр строительства НСО Дмитрий Богомолов и Генеральный директор ГК «ПОЛЯКОВ» Илья Поляков (слева направо)

—  Эта площадка является ярким примером успешной реализации проектов комплексного развития территории. В Новосибирской области определены 33 площадки под КРТ — это ориентировочно свыше 550 гектар земли. Расселению подлежит 154 тысяч кв. м. Градостроительный потенциал этих территорий ― более 5,5 млн кв. м жилья. Очень важно, что при комплексном развитии территории идет синхронизация строительства жилья и социальной инфраструктуры, включая комплексное обновление коммунальной инфраструктуры, — отметил министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

Генеральный директор ГК «ПОЛЯКОВ» Илья Поляков уточнил, что на месте аварийных домов, которые сегодня сносят, построят многоквартирные высотки общей площадью 27 тысяч кв. м. Завершить проект планируется в 2027 году. В части расселения застройщик свои обязательства выполнил. До 1 сентября 2025 года мэрия должна дорасселить свою часть домов.

Снос двух аварийных домов

Фото из архива Infopro54. Автор: М. Романова

Пока же жильцы соседних аварийных двухэтажек, только ожидающих расселения, с интересом наблюдают за тем, как рушатся кирпичные стены.

Реновация территории

Фото из архива Infopro54. Автор: М. Романова

— Я здесь вырос, в этих домах живут мои друзья и знакомые. Сейчас вот уже некоторые переехали. К счастью, все остались довольны, ни один не пожаловался. Да и вся наша жизнь выстроена в Калининском районе. Дети здесь учатся, у жены работа рядом. Ладно, мы можем работать и в другом конце города, но дети-то уже привыкли к школе, к друзьям. Слышал, что при выборе нового жилья учитывают интересы самих переселенцев. Надеюсь, так и будет. Мы не хотим менять район, — поделился местный житель, отец четверых детей Евгений Шустов.

Ветхое жилье

Территориальные пожелания собственников при расселении аварийного жилья действительно учитываются, подтвердил Илья Поляков. Большинство людей не готовы переезжать с другой район города, заново выстраивая социальные и профессиональные связи. И застройщик, как и муниципалитет, идут им навстречу.

— Всех жильцов расселили без единого суда, так как все их интересы были удовлетворены в полном объеме. Большинство из них решили остаться на территории Калининского района. Здесь они и получили новые квартиры, — пояснил Поляков.

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Строительство нового ЖК осуществляется при финансовой поддержке банка «ДОМ.РФ». Управляющий директор банка Алексей Кузнецов подтвердил, что застройщик выполняет все обязательства своевременно и в полном объеме как в процессе расселения, так и при выполнении строительно-монтажных работ. Благодаря этому финансирование проекта продолжается. Одновременно ведется проектирование расширения дороги по улице Фадеева, так что транспортный вопрос, актуальный для жителей Родников, получит новые решения.

Фото предоставлены ГК «Поляков». Автор фото: Александр Лукин

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость бизнес


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