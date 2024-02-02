«Часы с кукушкой?»: Led-экран за 6 млн хотят установить на площади Калинина в Новосибирске

На фасаде дома-книжки на площадь Калинина в Новосибирске планируют установить Led-экран с часами и погодой. Табло-дисплей заменит старые часы, которые «отжили свое».

По информации VN.ru, судьбу знаменитых часов с площади Калинина решали в Центральном округе после многочисленных обращений горожан. Сибиряки считают, что часы были главной достопримечательностью площади и просят их вернуть обратно.

— Элементная база уже устарела и отремонтировать ее невозможно. Со временем и конфигурация часов должна меняться, — пояснил руководитель городского ЦОДД Валерий Жарков.

В НПЗ предложили поставить на фасаде современный Led-экран размером 4 на 9 метров и стоимостью около 6 миллионов рублей. Монитор его будет показывать не только время, но и погоду и поздравления с государственными праздниками.

Однако в управлении художественным обликом города такое табло посчитали рекламной конструкцией, несовместимой со статусом площади Калинина и стелой «Город трудовой доблести», которую установили сразу после демонтажа старых часов.

— Мэрия категорически против установки вместо часов видеоэкрана, что неуместно с точки зрения облика этого здания. Ведь на экране неизбежно появится реклама, которую планируется вообще убрать с площади Калинина, — заявил руководитель управления художественного облика Новосибирска Олег Хорошунов.

Представитель городской администрации предложил установить обычные часы без всяких дисплеев и экранов, чтобы впоследствии не пришлось их демонтировать из-за трансляции рекламы.

—Часы с кукушкой что ли? В любом случае это будет современное исполнение часов, то есть в виде Led-экрана. Но нам нужен официальный ответ, что в таком формате мэрия не возражает против часов. После этого мы приступам к закупочным процедурам — заявило руководство приборостроительного завода.

Споры о судьбе часов на площади Калинина ни к чему не привели, официального разрешения на установку видеоэкрана завод так и не получил. В НПЗ считают, что табло в 6 миллионов могут признать вне закона.

Ранее редакция сообщала о том, что часы признали морально устаревшими и не подлежащим восстановлению. Их сняли с дома-книжки осенью прошлого года.