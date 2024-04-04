Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев прошли во второй тур конкурса на пост мэра Новосибирска

В Новосибирске проходит конкурс на пост мэра Новосибирска. Кандидаты прошли тестирование на знание законодательства. В течение 90 минут они отвечали на 30 вопросов. По его итогам, в следующий этап конкурса прошли депутат горсовета Игорь Украинцев и вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев.

—Порядка 10 кандидатов набрали менее 10 баллов, 4 кандидата набрали менее 16 баллов, и два кандидата — более 20 баллов. Ко второму этапу конкурса допущены 2 кандидата: Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев, — рассказал журналистам председатель конкурсной комиссии Юрий Петухов.

Сегодня они пройдут собеседование, где представят программы развития Новосибирска по 9 сферам.

Напомним, с 25 января Анатолий Локоть досрочно прекратил полномочия главы Новосибирска. О том, что он уходит с поста градоначальника стало известно еще в конце 2023 года. Комиссия по отбору мэра Новосибирска состоит из восьми человек. Председателем комиссии избран первый замгубернатора Юрий Петухов, его заместителем — спикер горсовета Дмитрий Асанцев. Напомним, документы на конкурс подали 21 человек. Позже на внеочередной сессии горсовета депутаты проголосуют за лучшего кандидата.

Ранее редакция сообщала, что политолог оценил шансы самых реальных кандидатов в мэры Новосибирска.