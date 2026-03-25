Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдёт в Новосибирске

28 и 29 марта в Новосибирске, в ТРЦ KLP, расположенном по адресу: Площадь Маркса, 6/1, состоится благотворительное мероприятие WOOF. Основная цель фестиваля — помочь бездомным животным обрести любящую семью и подарить людям возможность найти преданных друзей.

В рамках фестиваля посетители смогут познакомиться с более чем 150 собаками и кошками из приютов, каждый из которых готов стать полноправным членом семьи. Все представленные питомцы прошли ветеринарный осмотр, получили необходимые прививки, стерилизованы и снабжены ветеринарными паспортами. В теплой и дружелюбной атмосфере фестиваля они будут с нетерпением ждать своих будущих хозяев.

Фестиваль WOOF отмечает 10-летие, демонстрируя впечатляющие результаты своей деятельности. С 2016 года фонд «Ника» провел в Новосибирске три подобных мероприятия, а также организовал крупные акции в других городах, благодаря которым более 2800 животных нашли свои дома. В одном только Новосибирске, благодаря трем предыдущим фестивалям, 127 питомцев обрели семью. В этом году организаторы ставят перед собой амбициозную цель – подарить еще больше счастливых моментов, меняя жизни как животных, так и людей к лучшему.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной и интересной для всех гостей:

Розыгрыши призов от партнеров.

Специальная фотозона и благотворительная ярмарка.

Пункт приема помощи для приютских животных: принимаются корма, консервы, лакомства, амуниция, пледы и медикаменты, которые будут переданы приютам-участникам.

Творческие мастер-классы, викторины и развлекательные конкурсы для детей.

Консультации от специалистов по уходу и дрессировке питомцев.

Вера Митина, президент фонда «Ника», подчеркивает, что каждый фестиваль WOOF – это уникальная возможность для сотен животных и десятков семей. Благодаря ему собаки и кошки получают шанс обрести дом, а люди – верных компаньонов. В этом году отмечается 10-летие фестиваля, и за это время благодаря проекту тысячи хвостиков нашли своих любящих хозяев.

Марианна Онуфриенко, доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, добавляет, что по последним данным Всероссийской переписи бездомных животных, около 3,6 миллиона кошек и собак не имеют своего дома, при этом 170 тысяч из них находятся лишь во временном пристанище – в вольерах приютов. Все они заслуживают любви и заботы. Фестиваль WOOF не только открывает двери для домашних питомцев, но и дает людям возможность сделать свою жизнь и жизнь животного лучше.

Вход: свободный, 0+