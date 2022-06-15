Черногория арестовала 44 объекта недвижимости россиян, Pexels заблокировал доступ к фотостоку, а IKEA окончательно уходит из страны

Сервис бесплатных стоковых фотографий и видео Pexels закрыл доступ к своим материалам для пользователей из России, сообщается на его сайте. Компания объяснила, что осуждает «военную операцию» в Украине.

В начале июня по той же причине доступ для пользователей из России заблокировал и бесплатный фотобанк Pixabay. Оба сайта в 2019 году купил австралийский сервис для дизайнеров Canva, который тоже отключил доступ российским пользователям.

По данным сервиса, банк изображений и видео Pexels пополняют фотографы из 170 стран, у сайта 15 млн посещений в месяц.

Власти Черногории объявили о полной поддержке шестого пакета антироссийских санкций, принятого ЕС. В рамках санкционной политики под арест попали 44 здания в приморских поселках на Адриатике и северной части страны на Жабляке, сообщает издание RTCG. Уточняется, что недвижимость принадлежит 34 россиянам, находящимся в списке санкций Европейского союза (ЕС).

Ранее Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащие россиянам. Пока действуют ограничительные меры владельцы объектов не смогут ни продать их, ни сдать в аренду.

ИКЕА приняла решение полностью уйти из России. Скоро компания должна сообщить об этом официально. Сотрудников сократят, заводы и производство продадут принадлежащему владельцу.

— Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес Ikea в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников, — приводит РБК сообщение пресс-службы.

Ikea начала искать покупателя на все четыре своих завода в России. Они расположены в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Торговые центры «Мега» (также принадлежат Ikea) продолжат работу, но мебельные магазины в них останутся закрытыми. Судя по всему, есть еще маленький шанс, что Ikea не уйдет окончательно с рынка, но все эти сигналы об оптимизации бизнеса, конечно, очень пессимистичные.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.