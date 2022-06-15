В мэрии назвали места «зачисток» сезонных торговцев-нелегалов

Ленинский и Заельцовский районы Новосибирска — эти территории города в ходе оперативного совещания в мэрии были названы как одни из самых проблемных в части сезонной нелегальной торговли.

— Лично проехал, отметил появление большого количества объектов явно несанкционированной торговли на участках Ленинского района, а именно — на улице Титова, — сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Прямо рядами стоят от Станиславского до Маркса. Стоят с ящиками, не стесняются никого. Чувствуется, что администрация, честно говоря, их абсолютно не тревожит. Вижу проблемы в Заельцовском районе: появляются новые ларьки, в частности на улице Галущака, 2а. Там совершенно недавно, две недели назад появился киоск, который год назад общими усилиями убрали. Судя по расцветке киоска, тот же оператор. Как, на каких основаниях они появляются? Насколько это все законно?

— Зачем все секреты выдавать сразу? — прервал мэр доклад подчиненного в ходе оперативного совещания. — Хочешь, чтобы к тебе, как и в прошлом году, пришли ночью с кинжалом и обрезали чулан с фреоном?

Профильный департамент мэрии уже подготовился к противодействию нелегалам. Как сообщает начальник департамента потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин, подобрано помещение для хранения конфискуемых овощей и фруктов со специальным температурным режимом, расположенное в районе Инструментального завода на улице Большевистской.

Как пояснил начальник департамента, данное помещение находится на охраняемой территории внутри предприятия. Что касается текущей ситуации, то еженедельно совместно с районными администрациями происходят рейды с изъятием продукции.

Помимо торговцев овощами и фруктами, профильному департаменту поручено отслеживать и пресекать деятельность противозаконных мобильных автозаправок. Напомним, что на прошлой неделе по итогам рейда были конфискованы два автомобиля-заправщика на проспекте Дзержинского и улице Макаренко. По информации редакции, последний из них уже на следующий день возобновил и в настоящее время продолжает работу на привычном месте.

Ранее редакция сообщала, что мэрии предъявили неисполнение моратория по демонтажу киосков. А предприниматели недовольны сносом киосков на площади Калинина и проспекте Карла Маркса.