Четверо жителей Новосибирска вернулись из украинского плена

Домой возвращаются четверо жителей Новосибирской области, которые участвовали в специальной военной операции и попали в плен.
Как рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Елена Зерняева, 18 октября в результате переговоров с территории, контролируемой киевским режимом, были возвращены 95 российских военнослужащих. В рамках обмена военнопленными через посредников из Объединенных Арабских Эмиратов украинская сторона передала такое же количество пленных.
— Из 95 российских ребят, возвращенных на Родину из украинского плена, четверо наших земляков. Радуемся вместе с семьями и находимся с ними на связи, — написала Зерняева.
Сначала военных доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.
В июле в Новосибирскую область вернулись шестеро военнослужащих, находившихся в плену. В 2023–2024 годах аппарат новосибирского омбудсмена получил около 150 обращений с просьбой помочь в поиске пропавших в зоне специальной военной операции военных.
Ране редакция сообщала о том, что из плена на родину вернулись бойцы из Новосибирской области.
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