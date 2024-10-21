Четверо жителей Новосибирска вернулись из украинского плена

Домой возвращаются четверо жителей Новосибирской области, которые участвовали в специальной военной операции и попали в плен.

Как рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Елена Зерняева, 18 октября в результате переговоров с территории, контролируемой киевским режимом, были возвращены 95 российских военнослужащих. В рамках обмена военнопленными через посредников из Объединенных Арабских Эмиратов украинская сторона передала такое же количество пленных.

— Из 95 российских ребят, возвращенных на Родину из украинского плена, четверо наших земляков. Радуемся вместе с семьями и находимся с ними на связи, — написала Зерняева.

Сначала военных доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

В июле в Новосибирскую область вернулись шестеро военнослужащих, находившихся в плену. В 2023–2024 годах аппарат новосибирского омбудсмена получил около 150 обращений с просьбой помочь в поиске пропавших в зоне специальной военной операции военных.

Ране редакция сообщала о том, что из плена на родину вернулись бойцы из Новосибирской области.