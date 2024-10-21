Прокуратура начала проверку сообщений о желтой реке в Новосибирске

Новосибирская прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки Иня в Первомайском районе Новосибирска.
Как сообщает прокуратура региона, к проверке привлечены специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и МЧС России по Новосибирской области. Вместе они оценят соблюдение экологического законодательства.
— В рамках проверки отобраны пробы воды, проводится их исследование, — рассказали в пресс-службе ведомства.
При наличии достаточных оснований природоохранная прокуратура примет соответствующие меры.
По словам очевидцев, в районе пешеходного моста микрорайона Весенний в реку ручьём попадают неизвестные химические вещества. Они стекают со стороны Ключ-Камышенского плато. Из-за этого правый берег реки окрасился в жёлтый цвет.
Ранее редакция сообщала о том, что кипяток из теплотрассы до +25 градусов прогрел речку в Академгородке.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области
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