В Новосибирске определили подрядчика по скверу Демакова с четвертой попытки

В Новосибирске уже в четвертый раз провели тендер по определению подрядчика, который выполнит работы по благоустройству сквера у памятника Александру Демакову в нижней зоне Академгородка (на пересечении улиц Демакова, Российской, Полевой) в Советском районе города Новосибирска». Победителем признан единственный участник — ООО «СМК 54». Компания выполнит работы за 174,3 млн рублей (Цена первых трех тендеров была почти на 7 млн рублей больше. — Ред.).

Согласно проекту на территории сквера появится освещение, тропинки и дорожки, памп-трэк, площадка для выгула собак, зоны отдыха, озеленение и ландшафтные объекты, спортивная площадка, детская игровая зона. Все работы подрядчик должен завершить до конца июля 2026 года.

Напомним, тендер по определению подрядчика по благоустройству сквера у памятника Александру Демакову проводился с марта текущего года несколько раз. Дважды он признавался несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Провести аукцион удалось лишь с третьей попытки. Победителем стал единственный подавший заявку участник. Компания должна была выполнить работы за начальную стоимость — 181,4 млн рублей.

Однако 16 мая компанию признали уклонившейся от заключения контракта. 28 мая протокол о признании компании победителем, а также протокол об уклонении от контракта были отменены. Оказалось, что стоимость контракта оказалась выше той, которую допускал уровень ответственности саморегулируемой организации в строительстве, подавшей на участие в закупке. Тендер пришлось признать несостоявшимся.

Стоит отметить, что в конце мая прокуратура Новосибирской области предостерегла мэра города Максима Кудрявцева о недопустимости нарушения закона при реализации полномочий по благоустройству города и содержанию общественных пространств.

— До настоящего времени по различным причинам не начаты работы по благоустройству сквера «Элсиб», Нарымского сквера, общественной территории, прилегающей к памятнику М.И. Глинке, рекреационной общественной территории по ул. С. Кожевникова, общественной территории сквера у памятника А. Демакову в нижней зоне Академгородка, парка «Чербузы», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «СМК 54» образовано в 2016 году в Новосибирске. Уставной капитал — 60 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Деятельность автомобильного грузового транспорта. Кроме того, компания оказывает 30 видов деятельности. В том числе: Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность, добыча угля за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом; Строительство автомобильных дорог и автомагистралей; Деятельность по благоустройству ландшафта и другие. Учредителями компании в равных долях являются Владимир Митькин и Александр Маслюк. Последний значится генеральным директором организации. По итогам 2024 года выручка компании составила 1,9 млрд рублей (в 2023 году — 1,4 млрд рублей), чистая прибыль — 27,2 млн рублей (в 2023 году — 17,4 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске представили восемь территорий для благоустройства.