Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче обыграла приморский «Адмирал»

Новосибирская «Сибирь» обыграла приморский «Адмирал» со счетом 4:1 в матче чемпионата КХЛ сезона 2023-2024.

В этой встрече защитник новосибирской команды Тревор Мерфи отметился двумя голами и одной результативной передачей. По одной шайбе забили Бек Тэйлор и Энди Андреофф, а Никита Коротков сделал два ассиста.

Команде противника удалось забить лишь одну шайбу.

Таким образом, ХК «Сибирь» с 50 набранными очками заняла 8 место в в турнирной таблице Восточной конференции.

— Первый период сегодня не удался, но парни — молодчики, собрались и во торой период вышли с другим настроем, полностью переиграли, не дали им никакого шанса. Так же и в третьем периоде уже правильно сыграли в обороне и уже сыграли по счету, — прокомментировал игру на пресс-конференции и.о. главного тренера «ХК Сибирь» Сергей Кривокрасов.

Напомним, матч между хоккейными клубами «Сибирь» и «Адмирал» прошел 3 января в ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» в домашнем матче проиграла челябинскому «Трактору» со счетом 3:0.