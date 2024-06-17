Китайские товары подорожают из-за проблем с логистикой в Новосибирске

В июне среднее время ожидания порожнего контейнера для товаров из Китая, а также ожидание свободного места на судне увеличилось до двух недель. Срок доставки грузов при этом также вырос — на 36-50%. По мультимодальной перевозке (море и железная дорога) средний срок доставки груза сейчас составляет до 55-60 дней, по железной дороге — до 30 дней, автоперевозки до 25-29 дней. Об этом сообщается в совместном обзоре ПЭК, «Снежной Королевы», «ВЭД Агент», «Арнейс» и Asia Import Group. Геннадий Чичин, директор азиатского направления ПЭК: GLOBAL объясняет это отложенным спросом на доставку который сформировался в мае, после двух месяцев падения спроса на импорт товаров из Китая, а также нехватку мощностей.

Средняя стоимость перевозки морем из Китая в Россию увеличилась более чем на 30% — до $2500-3000 20`dc и $3500-5000 40`dc/HC по сравнению с предыдущим месяцем.

Тарифы на ж/д перевозки выросли на 40%, до 8400-8600 40`dc.

Средняя стоимость перевозки выросла на 20%, до $9500-11500.

— На первую половину июня большая часть морских и ж/д мощностей уже забронирована, — отметил Геннадий Чичин. — Мы наблюдаем рост запросов на автодоставку из Китая. , транзитный срок которой с начала июня увеличился на 17% по сравнению с предыдущим месяцем, до 25-29 дней, подчеркнул Геннадий Чичин.

Вслед за ростом спроса в начале июня подорожала стоимость доставки:

По прогнозам управляющего директора «ВЭД Агент» Александра Дегтярева, в июле стоимость аренды порожних контейнеров в Китае продолжит расти, вслед за этим увеличатся и тарифы на перевозки.

Директор по логистике «Снежная королева» Алексей Ермаков прогнозирует рост тарифов на доставке из Китая в июле на 5-10%, к августу, в преддверии высокого сезона, по его словам, стоимость может увеличиться еще на 20-30%.

По данным Сибирского таможенного управления, по итогам 2023 года экспорт составляет большую часть товарооборота СФО — 79%. Лидирующим направлением по экспорту и импорту для регионов Сибири по-прежнему остается Китай. Причем товарооборот округа с КНР за прошлый год вырос на 20%. Стоимостной объем импортных операций участников внешнеэкономической деятельности Новосибирской области в 2023 году вырос на 21%.

Ранее редакция сообщала о том, что значительное влияние на деятельность участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) окажут санкции, введенные против ММВБ.