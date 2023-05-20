Четыре района Новосибирской области отказались от выставления спасательных постов на водоемах

В этом году на время купального сезона от выставления спасательных постов отказались Здвинский, Купинский, Мошковский и Чистоозерный районы. На этот факт обратил внимание глава региона Андрей Травников в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

— Об уменьшении прикрытых спасателями мест не может идти речь. Количество спасательных постов должно быть увеличено. Кроме этого, в местах, рекомендованных к открытию пляжей со свободным доступом, по возможности нужно реализовать спаспосты, — обратился к главам муниципалитетов Андрей Травников.

Сотрудники МЧС России также призвали глав муниципалитетов к тщательной подготовке к купальному сезону.

Напомним, что летом прошлого года при купании погибли 30 человек, в том числе 8 детей. Больше всего случаев гибели людей было зарегистрировано в Новосибирске, Ордынском и Купинском районах. В сравнении с купальным сезоном 2021 года количество трагедий уменьшилось на 48%.

— В прошлый купальный сезон главам администраций рекомендовали обеспечить безопасность в 120 местах, однако спасательные посты были выставлены только в 65. Как результат, большинство случаев гибели произошли именно на несанкционированных пляжах, которые не были прикрыты спасателями, – заявил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что в этом году в Новосибирске откроется 6 пляжей. Одно из самых популярных мест отдыха — Центральный пляж Академгородка — по-прежнему будет закрыто.