Четыре технических поражения получила «Сибирь» из Новосибирска

Новосибирская команда ХК «Сибирь» получила 4 технических поражения от КХЛ. Причиной стало нарушение регламента из-за четырех легионеров на льду.
В «Сибири» играют Энди Андреофф, Тейлор Бек и Тревор Мёрфи. Также в команде сибиряков играет Фёдор Гордеев, который имеет российско- американское гражданство.
Однако по правилам КХЛ можно иметь только трех легионеров в команде. За нарушение этого регламента в одном матче – штраф 500 тысяч рублей. А так как Гордеев участвовал в нескольких матчах штраф вырос до 2 миллионов рублей.
После выявления нарушения проверкой и получения технических поражений «Сибирь» может остаться без плей-оффа. Болельщики в чате клуба очень бурно отреагировали на эти новости.
– А хоть какая-то реакция клуба будет?
– 4 очка обеспечили команде уже напрямую.
– После снятия очков, смотреть не охота.
– Так подставить команду.
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» разгромно проиграла выездной матч.
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте
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