Четыре технических поражения получила «Сибирь» из Новосибирска

Новосибирская команда ХК «Сибирь» получила 4 технических поражения от КХЛ. Причиной стало нарушение регламента из-за четырех легионеров на льду.

В «Сибири» играют Энди Андреофф, Тейлор Бек и Тревор Мёрфи. Также в команде сибиряков играет Фёдор Гордеев, который имеет российско- американское гражданство.

Однако по правилам КХЛ можно иметь только трех легионеров в команде. За нарушение этого регламента в одном матче – штраф 500 тысяч рублей. А так как Гордеев участвовал в нескольких матчах штраф вырос до 2 миллионов рублей.

После выявления нарушения проверкой и получения технических поражений «Сибирь» может остаться без плей-оффа. Болельщики в чате клуба очень бурно отреагировали на эти новости.

– А хоть какая-то реакция клуба будет?

– 4 очка обеспечили команде уже напрямую.

– После снятия очков, смотреть не охота.

– Так подставить команду.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» разгромно проиграла выездной матч.