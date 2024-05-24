Четырех мигрантов выдворят из Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска прошёл рейд, посвящённый мигрантам.

Правоохранительные органы проверили 118 иностранных граждан.

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, в ходе рейда было выявлено три административных правонарушения, связанных с предоставлением ложных сведений при осуществлении миграционного учёта.

Также было зафиксировано одно нарушение правил въезда в страну, и ещё одно — с нарушением миграционных правил.

Кроме того, четверо иностранцев нарушили правила пребывания в Российской Федерации. Они были помещены в специальный приёмник, откуда вскоре будут выдворены из страны.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранты украли нефть на 92 млн рублей под Новосибирском.