Четырех мигрантов выдворят из Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска прошёл рейд, посвящённый мигрантам.
Правоохранительные органы проверили 118 иностранных граждан.
Как сообщили в МВД по Новосибирской области, в ходе рейда было выявлено три административных правонарушения, связанных с предоставлением ложных сведений при осуществлении миграционного учёта.
Также было зафиксировано одно нарушение правил въезда в страну, и ещё одно — с нарушением миграционных правил.
Кроме того, четверо иностранцев нарушили правила пребывания в Российской Федерации. Они были помещены в специальный приёмник, откуда вскоре будут выдворены из страны.
Ранее редакция сообщала о том, что мигранты украли нефть на 92 млн рублей под Новосибирском.
Источник фото: из архива прокуратуры Новосибирской области.
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