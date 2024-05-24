Мэрия Новосибирска взыскивает с «Метро МиР» 48 млн рублей

Мэрия Новосибирска, в лице департамента транспорта, обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с иском к муниципальному предприятию «Метро МиР». В мэрии Infopro54 пояснили, что речь идет о расторжении соглашения на предоставление субсидии для разработки проектно-сметной документации для строительства дороги по улице Доватора к Плющихинскому жилмассиву.
— В ходе проверки выяснилось, что Константин Васильев, без проведения проверочных мероприятий, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «Метро МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял, — говорится в сообщении прокуратуры.
Собственником МП «Метро МиР» является мэрия Новосибирска. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений, эксплуатацией сетей и сооружений ливневой канализации, пешеходных мостов и подземных переходов, проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей.
Напомним, с 2022 года в отношении прежнего руководителя «Метро МиР» Александра Мысика было возбуждено несколько уголовных дел. В июле 2023 на должность руководителя компании был назначен Андрей Счастливый.
В сентябре компанию уличили в загрязнении Оби. В ноябре «Метро МиР» обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске, а сотрудников компании — в хищении бюджетных средств. В январе 2024 стало известно, что подрядчик хочет обанкротить МП
Стоит также отметить, что в список муниципальных компаний, подлежащих акционированию МП «Метро МиР» не попало. В майе на сайте муниципалитета появился документ о создании МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Предполагается, что он заменит «Метро МиР».
В конце марта стало известно, что УФАС заподозрило МП «Метро МиР» и департамент транспорта мэрии в сговоре.
Иллюстрация: сайт Fusion Brain, изображение создано с помощью нейросети Kandinsky.
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