Мэрия Новосибирска взыскивает с «Метро МиР» 48 млн рублей

Мэрия Новосибирска, в лице департамента транспорта, обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с иском к муниципальному предприятию «Метро МиР». В мэрии Infopro54 пояснили, что речь идет о расторжении соглашения на предоставление субсидии для разработки проектно-сметной документации для строительства дороги по улице Доватора к Плющихинскому жилмассиву.

— В ходе проверки выяснилось, что Константин Васильев, без проведения проверочных мероприятий, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «Метро МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял, — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в марте этого года был задержан экс-руководитель транспортного департамента мэрии Константин Васильев. Дмитрий Демешин, на тот момент работавший в должности заместителя Генерального прокурора России, поручил инициировать уголовное преследование в отношении бывшего чиновника в связи с злоупотреблением им должностными полномочиями после обращения новосибирца, который пожаловался на бездействие в строительстве дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский».

Собственником МП «Метро МиР» является мэрия Новосибирска. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений, эксплуатацией сетей и сооружений ливневой канализации, пешеходных мостов и подземных переходов, проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей.

Напомним, с 2022 года в отношении прежнего руководителя «Метро МиР» Александра Мысика было возбуждено несколько уголовных дел. В июле 2023 на должность руководителя компании был назначен Андрей Счастливый.

В сентябре компанию уличили в загрязнении Оби. В ноябре «Метро МиР» обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске, а сотрудников компании — в хищении бюджетных средств. В январе 2024 стало известно, что подрядчик хочет обанкротить МП

Стоит также отметить, что в список муниципальных компаний, подлежащих акционированию МП «Метро МиР» не попало. В майе на сайте муниципалитета появился документ о создании МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Предполагается, что он заменит «Метро МиР».

В конце марта стало известно, что УФАС заподозрило МП «Метро МиР» и департамент транспорта мэрии в сговоре.